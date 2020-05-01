Первомай — Москва гуляет: шашлыки пока не жарят, но народу везде тьма

Станиславский достал маску, а на Тверской поют птицы

(рассказывает корреспондент Алиса Титко)

Мир, труд, май. Следующая станция метро «Маяковская». В вагоне почему-то одни мужчины. Труженики. Женщины, видимо, ждут их с «поля боя», готовят борщ и пироги. Людей заметно меньше. Москвичи прислушались, что «самое безопасное — побыть дома». Несмотря на то, что 1 Мая. Праздник-то никто не забирал. Даже шашлыки можно заказать на дом.

В московском метро пустоФото: Алиса ТИТКО

На Триумфальной площади на безопасном расстоянии на качелях курьеры.

— Заказов пока нет, можно и на солнышке погреться, — оправдываются.

Курьеры качаются на качеляхФото: Алиса ТИТКО

Москва другая. Слышно, как поют птицы. Они реально громче, чем машины, которые иногда проносятся по Тверской. Электротеатр «надел» маску Станиславскому, Московская филармония сняла афиши. Витринные окна магазинов и кафе уже успели запылиться, перевернуты столы, одежду и обувь вывезли. Остались лишь записки на дверях, они обещают скоро вернуться. Аптеки открыты, но там никого нет. Велосипеды оставили возле салона связи девушка и парень.

Одинокий Пушкин общается только с голубямиФото: Алиса ТИТКО

— Нам нужны новые телефоны, свои отдали мамам. Оказалось, что в такой обстановке им морально сложно с кнопочными телефонами — нет живого общения. Теперь они смогут нас видеть по скайпу, — говорит Олег.

— А вообще часто на улицу выходите? — спрашиваю на безопасном расстоянии.

— Я езжу на работу, а жена вот первый раз.

Электротеатр «надел» маску СтаниславскомуФото: Алиса ТИТКО

Такую пустую Тверскую я не видела даже ночью. Едут автобусы, а в них только желтые человечки, они везут теплую картошечку и пиццу. Уже развеваются красные флаги, знаменующие приближение 9 Мая. Одинокий Пушкин общается только с голубями (речь, конечно, о памятнике поэту). Нет у его ног молодых пар, никаких свиданий. Стоп, на лавочке вижу парня. Кого он ждет? Так и не узнаю.

Развеваются первомайские флагиФото: Алиса ТИТКО

Чем ближе к Красной площади, тем реже встречала людей. Мама с дочкой вышли из «Елисеевского». Малышка ела мороженое и была счастлива. В переходе на «Охотном ряду» установили традиционные металлические подпорки — они были нужны для безопасного прохождения военной техники 9 Мая. Но в этот раз во время парада Победы над Красной площадью пролетят только самолеты.

Московская филармония сняла афишиФото: Алиса ТИТКО

На Манежной площади я оказалась одна. Возле нового (или старого, мы все запутались) памятника Георгию Жукову стоит полицейская машина и дежурят полицейские. Красная площадь открыта. Да, никаких заборов. Два фотографа, несколько полицейских возле Мавзолея. Куранты продолжают бить каждый час. Так тихо.

Витринные окна магазинов и кафе уже успели запылитьсяФото: Алиса ТИТКО

Смотрю в сторону Никольской, а она с теми же блестящими бабочками и цветами над головой. Вот она пустая улица, никого нет в кадре — то чего так мы все порой хотели. Сбылось. Но немного грустно от этого. В голове шум от Чемпионата мира по футболу — снова хочется так. Чтобы снова обниматься, чтобы не бояться прохожих. Чтобы можно было зайти в парк «Зарядье», где уже цветут одуванчики, появляются листики на березках. Для этого нам всем нужно еще немного побыть дома. А Москва отдохнёт и наполнится новой энергией.

Пустая Красная площадь 1 мая 2020 годаФото: Алиса ТИТКО

Битцевский лес пустой, редких прохожих останавливают полицейские

(рассказывает корреспондент Павел Клоков)

В Битцевский парк со стороны автостанции «Новоясеневская» три входа. Первый перекрыт красно-белой лентой. Рядом объявление: «В соответствии с указом мэра Москвы посещение парка временно приостановлено. Просим вас отнестись с пониманием и соблюдать установленные ограничения. Берегите себя и своих близких».

В Битцевском парке гуляет народ.Фото: Павел КЛОКОВ

Возле второго входа та же картина — ленточка и информационный щит. А вот третья калитка открыта. Ограждение сорвано. Как и объявление.

Нарушаю указ (вынужденно, по работе) и шагаю по дорожке. Не успел пройти ста метров, как ко мне откуда-то из чащи вышли мужчина и женщина в форме. И поинтересовались целью прогулки.

Я сказал, что ищу шашлычников, чтобы написать репортаж. Те ответили, что вряд ли найду. С утра патрулируют лес и ничего такого не видели. Даже банального распития спиртных напитков не было. Максимум — мамочки с колясками, влюбленные парочки, одинокие странники (типа меня).

Входы в парковую зону не смеют сопротивляться визитерам.Фото: Павел КЛОКОВ

— Позвольте ваш пропуск, — вежливо молвил полицейский.

Я позволил. И через три секунды он, расшифровав устройством мой QR-код, кивнул:

— Павел Игоревич?

— Точно.

— Все в порядке...

Никаких протоколов старший лейтенант и прапорщик не составляют. Задача: всех, кто пришел гулять в лес, попросить удалиться.

Я прогулялся до родника. Там несколько пенсионеров. Мужик на турнике. И женщина с двумя детьми. С дистанцией все ок. Слушают птичек, дышат свежим воздухом.

Полицейский патруль останавливает всех, в том числе и корреспондента «КП».Фото: Павел КЛОКОВ

Нет никаких празднеств, закусок, первомайских мероприятий, музыки, шумных компаний, пикников, мангалов, семечек на лавочке, криков, смеха, продавцов мороженого, велосипедистов...

Тихо, спокойно и почти безлюдно. В прошлый раз, 9 апреля, когда сайт kp.ru опубликовал репортаж из Битцевского парка , людей в нем было гораздо больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/776597" frameborder="0"></iframe> Масштабная первомайская дезинфекция улиц прошла в Москве.Московские коммунальные службы в первый майский день провели масштабную дезинфекцию города для профилактики распространения коронавируса

В Сокольниках ни полиции, ни шашлычников

(рассказывает корреспондент Андрей Абрамов)

По всем дворам и дорогам района разъезжают поливальные машины - масштабная дезинфекции, о которой было объявлено накануне. Еще пару недель назад на улицах все были в масках. Сегодня в них гоняют только доставщики еды на великах и скутерах. Остальной народ бесстрашно поснимал повязки, подставляя белые лица теплому ветру.

Полка с товаром для пикника спросом не пользуется.Фото: Андрей АБРАМОВ

Погожий майский день выманивает народ на улицу.Фото: Андрей АБРАМОВ

В крупном супермаркете у метро «Сокольники» людно. Корзины так и ломятся от снеди. Чипсы, орешки скидываются в тележки в нещадных количествах. А вот полки «Все для пикника» спросом не пользуются. Модная девчонка, проходя мимо, зацепила шампур. Мечтательно подержала, тоскуя по майским на даче, и побежала дальше.

Парк Сокольники закрыт, а у входа весь световой день дежурит охрана, которая отказывает всем посетителям.Фото: Андрей АБРАМОВ

По городу катаются машины, распыляющие дезинфицирующий раствор.Фото: Андрей АБРАМОВ

Парк Сокольники на замке почти месяц. У ворот строгий караул. Но на бульваре через дорогу на лавочках греется народ — женщины, дети и собаки. Обойдя весь народ, ни одной патрульной машины или полицейского патруля так и не встретил. Не очень-то и хотелось, но немного обидно.

На прогулку женщины даже взяли зерно для птиц.Фото: Андрей АБРАМОВ

Отдельный тип пенсионерок, который выходят гулять со своим стулом.Фото: Андрей АБРАМОВ

«Северяне» вышли на разведку

(рассказывает корреспондент Александр Рогоза)

Район Северный — заМКАДная часть московской земли на Дмитровском шоссе, несколько микрорайонов. Самый крайний стоит на берегу Долгих прудов (в честь которых получил название соседний Долгопрудный) и небольшого леса. Словом, идеальное место для шашлыков. В «мирное время» так оно и есть. Идешь по длинной набережной и наблюдаешь сизые столбики дыма от мангалов — через каждые двадцать-тридцать метров. Причем, никто никогда никого не гоняет. Лепота!

Выхожу на инспекцию. Из подъездного окна на 14 этаже в щелке между соседними домами вижу столбик дыма. Правда, он не на берегу, как обычно. А где-то в лесу. Ага!

Район Северный — заМКАДная часть московской земли на Дмитровском шоссеФото: Александр РОГОЗА

На улице как будто и не карантин вовсе. Народу — как в лучшие годы, как говорится. Причем в масках — только мы с женой, как дураки. Мамочки с детьми, велосипедисты, молодежь и люди постарше. Гульба, как будто и вправду Первомай.

Идем вдоль прудов. Шашлычников не видно. Зато гуляющих — вагон.

— Мы на разведку вышли, — заговорщицким тоном подмигивает сосед.

Он на променаде с женой и двумя сыновьями-дошкольниками. Масок нет.

— В смысле?

— Ну, сегодня, говорят, много ментов на патрули выгнали. Они за шашлыки сразу штрафовать будут. А мы числа третьего жарить пойдем, когда уже следить никто не будет.

На улице как будто и не карантин вовсеФото: Александр РОГОЗА

Вероятно, такая логика у всех. А потому — полная вольница.

Входим в лес, пытаясь отыскать, откуда же тянуло дымком. Ну, хоть бы одним глазком на самых рисковых глянуть. Но, вероятно, они куда-то подальше в чащу зашли. С высоты видно, а так — попробуй найди, если только лес прочесать.

Зато на лесных дорожках полный аншлаг. Взрослые, дети, собачники, велосипедисты. Кого только нет.

За часовую прогулку (я только для пользы дела!) ни одного полицейского, ни одной патрульной машины лично я не увидел. Говорят, по нашим дворам люди в форме днем разок прошвырнулись — в соседском чате народ выкладывает нечеткие фотки: пара копов и население.

На лесных дорожках - полный аншлаг.Фото: Александр РОГОЗА

«На детской площадке бабульку, которая была с внуками, оштрафовали. И еще одного мужика, который шел с тремя дочками…»

В чате, конечно, начинается бубнеж про «а как же правило, что в радиусе ста метрах от дома нарушением не считается?».

Но в итоге появляется кто-то мудрый. «Самое обыкновенное нарушение. Нет никакой необходимости идти в магазин всей семьей. Да еще и с детьми. Так что тут явно на прогулку люди выходят…».

За часовую прогулку - ни одного полицейского, ни одной патрульной машиныФото: Александр РОГОЗА

КСТАТИ

А как у них?

В Панаме выходить на улицу могут либо только мужчины, либо только женщины — в зависимости от дня недели. По воскресеньям все должны сидеть дома. В Боливии и Колумбии пошли по принципу последней цифры в номере удостоверения личности. Например, те, у кого последние цифры 0,4,7 — понедельник, 1,5,8 — вторник.

В свободолюбивой Швеции, где власти до сих пор не ввели строгих мер, решили вываливать на газоны навоз. Правда не по всей стране, а только в одном городе Лунд. Таким образом хотят удобрить газоны и отпугнуть людей запахом.