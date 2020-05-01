Губернатор Подмосковья подписал указ о «масочном режиме»

Губернатор Московской области 1 мая подписал поправки к указу о введении режима повышенной готовности в регионе. В тексте документе говорится о так называемом масочном режиме. До 11 мая включительно жителям региона рекомендуется носить респираторы и маски в местах общего пользования. К ним относятся магазины, аптеки, общественный транспорт, включая такси, всех предприятиях, которые продолжают работу и любых медучреждениях.

Начиная с 12 мая требование использовать средства защиты становится обязательным. Отметим, что исходя из текста указа, на улицах респиратор не требуется.

Кроме того, в документе есть указания и рекомендации для ведомств. Например, региональному Министерству инвестиций, промышленности и науки следует обеспечить производство и поставку масок в «Мособлмедсервис», также оказать содействие аптекам в закупке средств защиты. До 7 мая губернатор требует от чиновников представить ему порядок обеспечения масками нуждающихся граждан. Определить, кто входит в их число, также отдается на откуп сотрудникам ведомств.

УФАС Подмосковья глава региона попросил осуществлять мониторинг наличия и цен на одноразовые маски в магазинах. От аптек просят обеспечить наличие защитных средств в продаже и принять меры по поддержанию цен.