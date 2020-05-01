В Минздраве Московской области еще раз объяснили, какие доплаты получат медики, работающие с коронавирусными больными

В Министерстве здравоохранения Подмосковья напомнили, какие стимулирующие выплаты получат медики скорой помощи и стационаров, работающие с пациентами, у которых выявлен COVID-2019.1. Правительство Московской области установило выплаты «за фактически отработанное время из расчета на одну ставку, в следующих размерах: врачам - 50 тысяч рублей; среднему медицинскому персоналу - 30 тысяч рублей; младшему медицинскому персоналу - 10 тысяч рублей».

Эти бонусы к зарплате будут рассчитываться тем, кто «оказывает медицинскую помощь с 14 февраля пациентам с подтвержденным коронавирусом, внебольничной пневмонией, с признаками острой ОРВИ, а также обеспечивают наблюдение за пациентами с подозрением на COVID-2019 и за теми, кто находится в карантине на дому».

Как уточняют в региональном Минздраве, также региональные выплаты распространяются на медработников, которые на своем рабочем месте имеют риски заражения коронавирусной инфекцией - сотрудники приемных и рентгенологических отделений, а также уборщицы, буфетчицы и другие.

2. 2 апреля постановление о выплатах медикам, которые работают с пациентами, у которых выявлен коронавирус и людьми из групп риска заражения подписано в Правительстве России. (Рассчитываются с 30 января 2020-го).

«За счет средств федерального бюджета доплата устанавливается в процентном отношении от среднемесячного дохода от трудовой деятельности региона за девять месяцев 2019 года (от 47 106 рублей)», - объясняют в Министерстве здравоохранения Московской области.

Федеральная выплата для работников скорой помощи и поликлиник: врачи (80%) - 37 684,4 рубля, средний медперсонал (40%) - 18 842,4 рубля, фельдшер по приему вызовов (20%) - 9 421,2 рубля.

Для работников стационаров выплаты будут составлять: врачам (100%) - 47 106 рублей, среднему медицинскому персоналу (50%) - 23 553 рубля, младшему медперсоналу (30%) - 14 131,8 рубля.

«Выплата входит в состав зарплаты за фактически отработанное время из расчета месячной нормы часов на одну занятую ставку», - сообщили в региональном Минздраве.

3. 12 апреля Правительство РФ выпустило еще одно постановление о финансовом стимулировании медиков, работающих с коронавирусными больными - эти выплаты будут рассчитываться с 1 апреля.

Выплата для врачей стационаров - 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала - 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала - 25 тысяч рублей, для врачей скорой помощи - 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала и водителей скорой помощи - по 25 тысяч рублей.

«Выплаты начисляются из расчета месячной нормы часов на одну занятую ставку, но не более указанной выплаты, по стационару и скорой помощи – за непосредственное лечение коронавирусных больных с даты начала оказания медицинской помощи».