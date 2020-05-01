В Москве от коронавируса скончались еще 37 человек

Оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019 в Москве сообщил новые данные о количестве летальных исходов. В столице 1 мая скончались 37 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Таким образом общее число смертей инфицированных достигло 695.

— В Москве скончались 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, — гласит сообщение оперштаба.

Напомним, в Москве действует режим повышенной готовности. До 11 мая от всех жителей требуют соблюдения самоизоляции. Далее указ могут продлить. нарушителей ждет штраф от 4000 до 5000 рублей.

Кроме того, все жители столицы, которые намерены передвигаться на личном и общественном транспорте, должны получить цифровой пропуск. Это последовательность цифр и букв, которую нужно предъявить по требованию представителей власти. К электронному пропуск нужно привязать проездную карту или госномер автомобиля.