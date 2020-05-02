«Реальное количество заболевших - около 2% жителей Москвы»: Собянин рассказал, что в столице в 2 раза выросла выявляемость коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как за последние несколько недель изменилась картина по выявлению коронавируса у жителей города.

«Президент России Владимир Владимирович Путин на последнем селекторе с регионами сказал, что самое главное в борьбе с коронавирусом не абстрактная статистика, а жизнь конкретных людей. Которая является бесценной, - написал Собянин на своем официальном сайте sobyanin.ru. - Перед нами была поставлена задача максимально увеличить масштабы тестирования для своевременного выявления больных коронавирусом и оказания им врачебной помощи».

По словам мэра, в течение последней недели городу удалось добиться в этом кардинальных изменений.

«По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это - минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией».

Сергей Собянин отмечает, что сдерживать распространение инфекции помогает дисциплина большинства москвичей, которые соблюдают режим самоизоляции. По его словам, перед властями города и медиками стояло много важных задач: как обнаружить максимальное число уже заразившихся, оказать им помощь, изолировать их от здоровых, чтобы вирус не распространялся дальше в геометрической прогрессии.

«Простых рецептов нет. Необходимо было включить в эту работу все звенья системы здравоохранения вне зависимости от функционала и ведомственной принадлежности - федеральные, городские, частные клиники, скорую помощь, лаборатории, поликлиники и больницы. Создать слаженную систему взаимодействия и борьбы с коронавирусом».

Собянин напомнил, что последние несколько недель активирована диагностика COVID-2019 через компьютерную томографию - врачи ставят диагноз, изучая изменения в легких человека. Так получается намного быстрее, нежели при лабораторных исследованиях мазков изо рта и носа пациентов с подозрением на COVID.

«В этих целях были созданы 45 амбулаторных центров, работающих режиме 24/7, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта».

При этом Роспотребнадзор увеличил мощности своих федеральных лабораторий, Москва - своих городских, плюс часть нагрузки взяли на себя крупные частные лабораторные сети.

«Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в 5 раз по сравнению с предыдущим месяцем. А с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в 2 раза - до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки».

С 30 апреля в 2 раза увеличили мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов. А число экспресс-тестов на антитела (это, напомним, дает возможность выявить тех, кто уже переболел коронавирусом) всего за неделю увеличился в 10 раз!

«Другими словами, нам удалось почти в 2 раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры, - заявил Сергей Собянин. - Именно поэтому количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии».

Впрочем, по словам мэра, коронавирус продолжает распространяться, «угроза пока нарастает». Поэтому он призвал жителей города соблюдать режим самоизоляции.