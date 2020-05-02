2020-05-02T12:35:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 2 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 5358 человека

Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 2 мая 2020. Все заболевшие находятся под наблюдением медиков
Семен ЕЛЕНИН
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Число пациентов с коронавирусом в Москве достигло 62658Число пациентов с коронавирусом в Москве достигло 62658Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число пациентов с коронавирусом в Москве достигло 62 658 на 2 мая 2020 года. За минувшие сутки зарегистрировано 5358 новых случаев заражения. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019 в столице.

Ранее, напомним, ежесуточное число заболевших не превышало 3,5 тысяч. Вчера было 3561 новых случаев COVID-2019, днем ранее - 3093.

С чем связан такой рост? Специалисты объясняют это тем, что в столице в последнюю неделю проводят гораздо больше тестов на COVID-2019. В том числе не только лабораторных, но и с помощью компьютерной томографии.

«Количество тестов на коронавирус в Москве увеличилось в 2 раза», - сообщили в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу.

Итог - 5358 новых выявленных случаев коронавируса за сутки. (Около половины людей даже не имеют симптомов).

«При этом число госпитализаций остается на прежнем уровне - около 1700 пациентов в день. Число пациентов, направляемых в КТ-центры для проведения диагностики, также остается на уровне 3,5-4 тысяч в сутки», - рассказывают в Оперативном штабе.

Общее число зараженных с начала пандемии - 62 658 человек.

Также за сутки в Москве от коронавируса вылечились 608 человек (всего - уже 6374). Скончались 37 (всего - 695).

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При этом число тестирований на антитела - это помогает выявлять тех, кто уже переболел COVID-2019 - увеличилось в 10 раз (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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