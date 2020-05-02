«Проблема для аллергиков»: Экологи предупредили, что в Москве начался пик цветения березы и клена

Весной, как известно, несколько непростых недель переживают люди, страдающие аллергией. Начинается цветение различных пород деревьев и трав. У аллергиков это вызывает сложные реакции. Постоянное чихание, нос заложен, глаза красные. У некоторых даже приступы бронхиальной астмы случаются.

Как сообщают специалисты, на первомайские праздники в Москве выпадет пик цветения березы и клена - пыльца, которая разлетается по воздуху от этих деревьев, одна из самых «аллергенных».

«В Москве сразу два дерева-аллергена - береза и клен вступили в активную фазу цветения, характеризующуюся высокими концентрациями пыльцы в воздухе, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе Мосэкомониторинга. - Пик пыления деревьев придется на конец апреля и продолжится в первомайские праздники».

По словам экологов, береза в общем массиве столичных лесов, парков и лесопарков занимает около 10%. С кленом сложнее. Это очень популярное дерево по части озеленения территорий. Поэтому примерно каждое третье дерево на территории Москвы - это различные породы кленов.

«По данным мониторинга зеленых насаждений, набольшее количество этих пород деревьев произрастает в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк и в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно», - говорится в сообщении.

Специалисты советуют аллергикам переждать пик цветения березы и клена, оставаясь дома. Впрочем, введенный в городе режим самоизоляции и переход большинством на удаленную работу этому, конечно, только способствует.

Кстати, следить за концентрацией пыльцы в воздухе в вашем районе можно через онлайн-карту на сайт «Поллен Клаб».