«В Москве минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией»: что означают цифры статистики по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице коронавирусом могут болеть около 2% жителей. Он отметил, что за последние недели в городе кардинально увеличили число тестов на COVID-2019. Теперь это не только лабораторные исследования, но и диагностика коронавируса с помощью компьютерной томографии. По словам мэра, в российской столице сегодня проводят до 40 тысяч исследований в сутки.

«По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы», - написал Сергей Собянин на своем официальном сайте sobyanin.ru.

Тут нужно уточнить. С начала эпидемии в Москве коронавирус подтвердили у 62 658 человек. Это около 0,5% населения 12,6-миллионной Москвы. Но здесь разговор идет о 2% заболевших.

Важная формулировка: «по результатам скрининговых исследований».

«Речь идет о «реальном количестве» заболевших по математическим прогнозам, которые основаны на общем количестве сделанных тестов», - приводят слова главы инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александра Мясникова в Оперативном штабе.

- 2% - это доля выявленных случаев COVID-2019 от числа всех обследованных за все время, - объяснил корреспонденту kp.ru врач-инфекционист Валерий Безносенко. - Другими словами, это текущий процент инфицированности населения города. То есть специалисты знают, сколько жителей Москвы они обследовали, каков среди них процент положительных тестов и выводят эти цифры на общую картину. Это и называется «скрининговое исследование».

Также Сергей Собянин отметил, что 2% - «это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией».

Давайте сравним. Например, в Нью-Йорке (8,6 млн жителей) на 2 мая коронавирус подтвердили у 308 314 человек. Это значит, что доля зараженных от общего числа горожан - около 3,6%.