Штрафы за нарушение масочного режима в Подмосковье с 12 мая: кого и за что будут штрафовать

России на фоне многих других стран удается сдерживать распространения коронавируса, однако ситуация по-прежнему серьезная. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв получил предписание главного санитарного Подмосковья и подписал постановление о введении на территории региона «масочного режима». То есть, люди должны появляться во всех общественных местах только в масках или респираторах - чтобы минимизировать возможную передачу заболевания. Стоит напомнить, что, например, в Китае масочный режим ввели с первых же дней эпидемии.

Как ранее и сообщил Андрей Воробьёв, в Подмосковье этот режим будет вводиться поэтапно.

«Теперь с 1 по 11 мая в период майских праздников и нерабочих дней всем жителям Подмосковья рекомендовано использовать маски и респираторы на улице, в магазинах, аптеках, а также на работающих предприятиях и при передвижении на всех видах транспорта, в том числе такси», - сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

Контролировать ношение масок в общественных местах будут сотрудники полиции, ГИБДД, Росгвардии.

«Если в этот период (с 1 по 11 мая, - Авт.) вы не надели маску, респиратор, то вас не оштрафуют, а вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры», - говорится в сообщении.

Однако с 12 мая ношение маски станет уже не рекомендацией, а обязанностью. За нарушение будут штрафовать. Такая норма в подмосковном Кодексе об административных правонарушениях уже прописана. Штраф за нарушение режима повышенной готовности, ранее объявленного губернатором Андреем Воробьёвым, - 4 тысячи рублей.