2020-05-02T17:37:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В павильоне ВДНХ в середине мая откроют госпиталь для больных коронавирусом

Заболевших будут принимать в павильоне №75, где раньше проводили выставки и концерты
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Потребность в новых местах для лечения больных коронавирусом все еще есть в столице, так как растет количество заболевших COVID 2019.Потребность в новых местах для лечения больных коронавирусом все еще есть в столице, так как растет количество заболевших COVID 2019.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Потребность в новых местах для лечения больных коронавирусом все еще есть в столице, так как растет количество заболевших COVID 2019. Оперативный штаб сообщил 2 мая, что за последние сутки в Москве выявили 5358 новых случаев заболевания.

- Значительная часть высокотехнологичных клиник переведена на работу c COVID 2019. Чтобы увеличить их мощность, мы строим временные госпитали прямо рядом с больницами, такими как НИИ имени Склифосовского и Коммунарка. Всего их будет 13, - сообщил в своем твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

Принять пациентов с коронавирусом в скором времени сможет и павильон №75 на ВДНХ. В пресс-службе ВДНХ сообщили, что монтажом госпиталя занимается Департамент капремонта Москвы. По предварительным данным, в павильоне смогут одновременно лечиться 4000 человек. В настоящее время идет монтаж палат, фактически ведется создание временного инфекционного госпиталя. Завершить работы могут уже в середине мая.

Напомним, ранее в павильоне №75 проходили масштабные государственные мероприятия, международные выставки и конференции. Здесь можно было закатить корпоративное мероприятие и пригласить до 15 000 гостей. А также в здании проводились развлекательные концерты, шоу, дискотеки, съемки фильмов и рекламных роликов.

Принимать пациентов, больных коронавирусом, будут также временные госпитали в парке «Сокольники», в Крылатском и в торговом центре «Москва».

Павильон №75 на ВДНХ переоборудуют в госпиталь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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