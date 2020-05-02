«Не записывайте себя в ленивые козлы - вызовите врача»: заболевшая коронавирусом москвичка поделилась советами

Москвичка Анна Родина сейчас в ожидании результатов теста на коронавирус. Предварительно врачи говорят, что это точно «корона». Недомогание, как рассказывает, почувствовала больше недели назад, 23 апреля. Но… Это как раз тот случай, когда человек почти неделю занимался самолечением…

Как все это было, Родина рассказывает на своей страничке в соцсетях.

«СТАЛО ТРУДНО ВДЫХАТЬ, БУДТО СТОМЕТРОВКУ ПРОБЕЖАЛА»

«Сначала была противная слабость, ощущение, что весь день занималась уверенным таким физическим трудом и силы кончились».

Через пару дней немного поднялась температура - до 37,2. Потом начался насморк. Анна решила, что это ОРВИ.

«На шашлыки не ездила, в гости не ходила, на метро не каталась, но в магазине-то была - в маске и с санитайзером, лицо не трогала, руки и продукты мыла, айфон спиртом протирала, но выходила», - пишет девушка.

Следующие несколько дней температура то снижалась до нормы, то снова поднималась на градус или чуть больше. Спустя неделю после появления недомогания выросла до 38,1.

«Не до такой степени, чтобы звонить в скорую, но достаточно уверенно: от соплей такого не бывает. Плюс стало трудно вдыхать. Точнее - довдыхать. Не до конца вдыхаешь как бы. И неприятно, как будто стометровку пробежала. Плюс слабость никуда не делась».

Девушка наконец-то решилась обратиться за медицинской помощью. Но позвонила не скорую, а в поликлинику, к которой она приписана по полисе ОМС.

«ПОРАЖЕНО 25% ЛЕГКИХ, НО ЭТО НИЧЕГО»

«Через 40 минут пришел молодой врач. В маске, перчатках и с мешком лекарств. Расспросил, осмотрел, выписал карантинные бумаги для ОРВИ-шников, успокоил - сказал, что никакой жести для невыхода из дома нет: в аптеку можно, мусор выносить - тоже. Выдал ингаверин - противовирусное.

Потом послушал, сказал, что в легких есть какие-то хрипы, и мне нужно КТ (компьютерную томографию - рентген внутренних органов, - Авт.). Тут же выдал направление.

- А когда идти? - говорю.

- Когда хотите. КТ можно сделать круглосуточно.

Вы бы видели мои глаза!»

По словам девушки, на компьютерной томографии ей сделали снимок легких. Взяли кровь из вены, мазки из носа и горла.

«Пока мне делали мазок, пришла медсестра, сказала, что «есть пневмония», и меня отвели к врачу. Врач уже подробно рассказал: что пневмония вирусная, поражено 25% легких, но это ничего, бывает и когда 75% поражено - и все равно обратимо. Тест будет готов через пару дней, но с вероятностью процентов в 80 - это именно ковидная пневмония, и люди до 40 лет болеют не как раньше, когда если вирусная пневмония - то сразу температура взлетает, кашель».

Помимо этого Анну Родину отправили и на экспресс-тест на антитела. Это нужно, чтобы знать, есть ли у человека иммунитет к коронавирусу.

«Не повезло, иммунитета у меня не оказалось. Измерили сатурацию, сделали ЭКГ, выдали диск с моим КТ - на случай, если я захочу узнать другое мнение - и дали лекарств с собой: антибиотиков и противомалярийное. Видели бы вы мои глаза-2. Я же тоже читаю новости. Я на всех этапах ждала, что меня начнут отфутболивать. Но нет».

«ЛУЧШЕ ЗНАТЬ, ЧЕМ НЕ ЗНАТЬ»

Девушку сфотографировали - ее данные отправили в центр по контролю за коронавирусом в Москве. Теперь она ждет результатов теста дома.

«Сейчас вроде ничего. Ходить все еще стремно - отдышка. Надеюсь, мой пост поможет вам, - пишет Анна. - Главное - не делать той же <фигни>, что и я - не тянуть, если вам плохо, есть температура, даже небольшая. Пожалуйста, не записывайте себя в ленивые козлы, вызовите врача. Не скорую, а именно врача (из поликлиники, - Авт.). Пусть вас проверят - лучше знать, чем не знать».

- Что дальше, я пока не знаю, - призналась Анна Родина корреспонденту kp.ru. - Мне каждый день звонят из поликлиники - спрашивают, как я. Если будут ухудшения, наверное, что-то предпримут…

КСТАТИ

Когда возвращается вкус?

Один из симптомов коронавируса, как известно, - временное исчезновение вкуса и обоняния.

«У еды нет ни вкуса, ни запаха. Уже дней пять так, и это омерзительно, - жалуется Анна. - Что ни съешь - на вкус как дверная ручка. Пельмени пробовала - ощущение, будто жевала эспандер. Острое просто острое, больно, но не вкусно. Вообще смысл есть теряется. Картошку жареную хочется залить слезами - она же, собака, такая вкусная! Особенно с луком. А тут жуешь, жуешь, а толку никакого. Нет радости».

По словам девушки, сейчас она ест много винограда, потому что «он прохладный и клёвой консистенции».

«Спросила вчера у звонившей мне администратора из больницы: не знаете, когда вкус и запах вернутся? Она сказала, что чёрт его знает. Но у её дочки, которая уже переболела, на девятый день только прорезалось…»

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