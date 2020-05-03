Жители Подмосковья соблюдают режим повышенной готовности, самоизолируясь на рыбалке

Эх. Чего бы сейчас такого сделать, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась? А то дома сидеть в такую погоду уже невыносимо. В лесу могут быть клещи. В парках полиция. Во дворе муторно и тошно (особенно многоквартирного дома).

Остается рыбалка. Это и вид отдыха, и добыча ужина, и туризм. И просто приключение. Особенно сейчас во время пандемии.

Официально ловить карасиков никто не запрещал. Да и окуньков тоже. Правда, сейчас рыба пошла на нерест и есть определенные ограничения. Нельзя, например, ловить спинингом. Однако поплавочной удочкой вполне. Как и донкой с двумя крючками.

Когда-то рыбалка была здесь платной, но бизнес не оправдал себя.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЭХ, ХВОСТ-ЧЕШУЯ! НЕ ПОЙМАЛИ НИЧЕГО

Природа сейчас в Подмосковье просто необыкновенная. Лес заливается птичьими трелями. Косматые белоснежные облака плывут по голубому небу как корабли. Опушки уже вовсю колосятся разнотравьем. Почки на ветвях похожи на изумрудные серьги. Проходишь через рощу к оврагу, а за ним, как на ладони, открывается слепящее зеркало воды - правый приток Пахры с сердцещипательным названием Конопелька (это за Подольском).

Я и фотокорреспондент «КП» Миша Фролов приехали сюда не целенаправленно. А просто ткнули пальцем наугад в навигатор - и не ошиблись. Сидят рыбачки. У одних на берегу костерок тлеет. Идиллия.

- Здесь когда-то была платная рыбалка, - рассказал нам житель Домодедова Николай Степанов. - Видите? Даже мостики деревянные остались... Правда, покосились все. Лично у меня есть пропуск. Правда, для поездок на работу.

А щучка-то, говорят, ненастоящая! Точнее, неживая...Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рыба в Конопельке ловится разная. Там, где много камыша, хорошо идет щука. Есть также карп, плотва, лещ. Сейчас водичка еще не прогрелась, а потому клюет плохо.

Мишка пощелкал на фотоаппарат рыболовный крючок с посиневшим червяком. И, кажется, расстроился. Без улова какое фото…

Тогда Степанов, наш новый знакомый, проявил смекалку. У нас, говорит, есть одна щука.

- Но она сухая, мы ее в магазине купили. Давайте я ее из воды вытащу…

- Тогда бутылку пива к ней привязать, - ответил я. - Чтобы сразу - готовый набор.

Посмеялись. И все же попробовали. Ой липа. Ой клюква. Даже если издалека фотографировать, дырявое брюхо куда деть?..

Соседнего рыбака зовут Максим, он житель близлежащего села. Ловит ради спортивного интереса.

- Я, - говорит, - полчаса назад вот такую щуку поймал.

И бьет себя ребром ладони по сгибу другой руки.

- И сразу, - мол, - отпустил.

Степанов и его друзья шепнули, что Максим брешет. Ничего он не поймал. Кидает просто так леску уже часа два.

Ну что это за улов, ребята! Котам на смех…Фото: Михаил ФРОЛОВ

РОТАНЧИКИ В КАРМАНЧИКЕ

Оказались мы с Мишкой по долгу службы в другом районе Подмосковья. Недалеко от Солнечногорска. И тоже что ни прудик, то рыбаки. На одном из них мы, наконец, увидели рыбу. Пенсионер Юрий Бондарев приехал сюда из Москвы на дачу. И вот пришел за лакомством для кота по кличке Ржавый. Часик посидел - десять ротанов поймал. Самое то. К самоизоляции, говорит, надо относиться без фанатизма. Одно дело собрать тысячу людей в театре, где даже один инфицированный может заразить десятки зрителей. И другое - прийти в одиночку на бережок, сесть на поваленное дерево и ловить рыбу.

Рядом - метрах в двадцати - ловят отец с сыном. Тоже пока одна мелочь. Щуплые пескари, один окунек, плотвичка.

Из зарослей с Мишкой вышли, навстречу еще один рыбак. Мимо идет - по дороге.

- Ну как? - спрашиваю почти по-родственному.

- Да ни одной поклевки!.. - сплюнул мужик.

И тоже пояснил. Дело не в сильном ветре, как это предположил я. А в ледяной воде. Нормальный клев начнется в конце мая.

А вот чайке охотиться никто не запрещал.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СЛОВО ЮРИСТУ

РЫБАЛКУ НЕ ЗАПРЕЩАЛИ, НО ОНА ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНУ

- Сама по себе рыбалка, как таковая, в Московской области сейчас не запрещена, - сообщил «Комсомольской правде» адвокат Владимир Постанюк. - А вот нахождение гражданина за пределами своего места жительства может быть расценено как нарушение. И вот почему. В соответствии с пунктом 5 Постановления губернатора Московской области от 12 марта 2020 года №108-ПГ «О введении режима повышенной готовности…» граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания). Исключением являются:

- обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью;

- поездка на работу;

- поход к ближайшему месту приобретения товаров или услуг (осуществление которых не приостановлено);

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- вынос мусора до ближайшего контейнера.

Таким образом следование к месту рыбалки в качестве исключения, при котором гражданин может покидать место жительства (пребывания), постановлением губернатора не предусмотрено. В связи с этим не советую рыбачить в настоящее время.

Ротанчики для кота по кличке Ржавый.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВНИМАНИЕ, НЕРЕСТ!

С началом нереста рыбы на подмосковных водоемах традиционно введен ряд ограничений.

Где нельзя ловить во время нереста (информация предоставлена Московско-Окским территориальным управлением федерального агентства по рыболовству):

- на реке Волга - на расстоянии менее одного км от плотины в городе Дубна ниже по течению - за исключением залива в старице с правой стороны от гидроузла;

- на Пестовском водохранилище - от устья реки Кокотки до линии, проходящей через залив от пристани судов типа «Ракета» (по правому берегу) до военно-охотничьей базы «Барские пруды» (по левому берегу);

- в акватории Березовых островов на расстоянии менее 500 м от уреза воды;

- на расстоянии менее 100 м от уреза воды и менее 500 м в обе стороны от административных границ деревни Драчево;

- на Клязьминском водохранилище (в заливе Красная Горка);

- в реке Лутосня и ее притоках в административных границах Солнечногорского и Дмитровского районов;

- в Истринском водохранилище - в акватории Костяевских островов на расстоянии менее 100 м от уреза воды;

- в правобережной акватории реки Истра от устья реки Черная шириной пояса 50 м на протяжении 1,1 км в сторону Пятницкого плеса.

Пенсионер Юрий Бондарев на одном из водоемов под Солнечногорском.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ЗАПРЕТА

- с 1 апреля по 10 июня - если вы пришли в место, где рыбалка разрешена (там, где запрещена в период нереста, список выше, - прим. авт.), то ловить можно только с берега удочкой с одним поплавком или донной удочкой с двумя крюками);

- с 22 марта по 1 июня - нельзя ловить в Шатурском и Электрогорском ГРЭС (любыми способами).

ШТРАФЫ

- за нарушение режима самоизоляции в Подмосковье - 4 тыс рублей;

- за ловлю рыбы в период нереста - до 300 тыс рублей;

- за незаконную ловлю рыбы при помощи запрещенных устройств во время нереста - от 100 тыс до 300 тыс рублей (вплоть до ареста нарушителя).

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЫБОЛОВА

- Конечно, всем хотелось бы проводить эти майские дни на природе и, в том числе, посидеть на берегу с удочкой, - рассказал «КП» рыболов с многолетним стажем, редактор портала «Мужское хобии» Дмитрий Новиков. - Однако учитывая наш менталитет, временный запрет считаю правильным. Вы вспомните, что творилось, когда карантин только ввели. Все ломанулись в парки, на природу - гулять и жарить шашлык. Все ближайшие соревнования тоже пришлось отменить. И, тем не менее, на водоемах полно мужиков. Все равно приходят и ловят. Мои знакомые (в том числе из профессионального рыболовного сообщества) запрету, конечно, не рады. Но относимся с пониманием.

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