В центре Москвы из окна 11 этажа выпали двое маленьких детей

Полицейские и сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельстве трагедии, которая произошла в центре Москвы. Вечером в субботу, 2 мая, у многоквартирного дома на улице Талалихина обнаружили тела двух детей - 8 и 10 лет.

- Оба разбились насмерть, выпав из окна 11 этажа. В этот момент в квартире с детьми находилась мама, - сообщил корреспонденту «Комсомольской Правды» источник в правоохранительных органах. - Сейчас сотрудники на месте выясняют, каким образом оказалось открыто окно и выпали двое мальчиков. Опрашиваются соседи.

- В этот момент в квартире с детьми находилась мама, - сообщил корреспонденту «Комсомольской Правды» источник в правоохранительных органах. - Сейчас сотрудники на месте выясняют, каким образом оказалось открыто окно и выпали двое мальчиков. Опрашиваются соседи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Отметим, что это не единственная подобная трагедия в российской столице за последнее время. Так, 12 апреля 2-летний мальчик выпал из окна 7 этажа многоэтажки на Новокуркинском шоссе (это находится на северо-западе города). Сообщалось, что в этот момент в квартире с мальчиком находились оба родителя. Малыш смотрел на компьютере мультики, отец и мама рассказали, что на несколько минут оставили сына в комнате одного.