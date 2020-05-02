«Дети были дома не одни»: Мальчики, упавшие с 11 этажа в центре Москвы, снимались в «Вечернем Урганте» и клипе Басты

Следователи разбираются в обстоятельствах громкой трагедии в Таганском районе Москвы. Вечером в субботу, 2 мая, у одной из многоэтажек на улице Талалихина нашли тела двух мальчишек - 7 и 10 лет. Дети разбились насмерть, выпав из окна квартиры на 11 этаже.

- Установлено, что в момент, когда произошло это ЧП, дома была мама и их старшая сестра, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Сейчас выясняется, как произошло, что дети незаметно для остальных членов семьи открыли в одной из комнат окно и забрались на подоконник.

7-летний Сеня и 10-летний Вася З. (имена погибших детей изменены) были очень творческими. С раннего возраста занимались в театральной студии.

В 2014 году Вася снялся в совместном клипе рэперов Басты и Жара «Вера в нас».Фото: www.youtube.com

- Наша студия тесно сотрудничает со многими телевизионными проектами, кастинг-агентствами и исполнителями, - рассказал сайту kp.ru сотрудник детского творческого центра, где занимались выпавшие из окна мальчики. - И Вася и Сеня в разные годы, например, снимались в программе «Вечерний Ургант» - Иван Ургант беседовали с ними в рубрике «Взгляд снизу». Оба мальчишки - по-настоящему светлые. Очень хорошие ребята были, позитивные.

Кроме того, в 2014 году Вася снялся в совместном клипе рэперов Басты и Жара «Вера в нас». В кадре 5-летний (на тот момент) парень в кепке бегает по полю, олицетворяя образ одного из музыкантов в детстве.

Также в семье есть старшая дочь Марина, она вместе с мамой в момент, когда Вася и Сеня выпали из окна, находились в другой комнате.

И Вася (на фото - слева) и Сеня в разные годы, например, снимались в программе «Вечерний Ургант»Фото: Кадр видео

- Семья благополучная, - говорится источник. - У отца крепкий, стабильный бизнес. От соседей никаких негативных отзывов о семье З. нет.

Между тем в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В СК объясняют, что на данном этапе это техническая информация - при подобных обстоятельствах уголовные дела чаще всего заводят именно по этой статье.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

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