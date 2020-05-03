2020-05-03T10:29:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 3 мая 2020: за сутки заболевание подтвердилось у 5948 человека

Опубликованы официальные данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 3 мая 2020 года
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В Москве возросло число пациентов с коронавирусомВ Москве возросло число пациентов с коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Москве. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 5948 человек. По состоянию на 3 мая 2020 года в столице зарегистрировано всего 68606 пациентов с COVID-2019. Об этом сообщает оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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