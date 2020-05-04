Медицинская маска становится неотъемлемым атрибутом одежды и важным аксессуаром

Что и говорить, а эпидемия коронавируса привносит в нашу жизнь новые привычки и атрибуты. Например, уже совершенно ясно, что когда режим самоизоляции будет снят, многие компании будут намного активней, чем раньше использовать удаленную работу своих сотрудников - так и дешевле для всех (компания не платит за аренду рабочих площадей, а работник экономит на проезде), и удобней (опять же, минус время на поездки с работы и на работу, вечером остается больше времени на семью). Что касается привычек - для многих это, в первую очередь, новый тренд чаще мыть руки, не хватать себя после уличных прогулок за лицо и слизистые, соблюдать социальную дистанцию. А еще это, конечно, ношение медицинских масок.

Для многих жителей столичного региона маски становятся неизменным атрибутом одежды, аксессуаром, без которого нельзя выходить на улицу. Теперь это что-то вроде зонта в дождливую погоду или шарфа в самую стужу. Маска становится элементом новой моды!

«ЖИЗНЬ БУДЕТ ПРЕКРАСНА, ЕСЛИ МЫ БУДЕМ БЕРЕЧЬ ДРУГ ДРУГА»

Молодежь, кстати, сориентировалась быстрее всех. Многие ребята начали заказывать через интернет маски разных интересных форм и цветов. Они стоят немного дороже обычных, но при этом сделаны из хлопка, а значит - многоразовые. После прогулки такие маски нужно постирать и прогладить горячим утюгом, убивая любые вирусы и микробы. При этом есть еще модели, в которые вставляются специальные сменные фильтры. Словом, для многих молодых людей маска стала неизменным стильным атрибутом для каждого выхода на улицу.

Тут, конечно, стоит напомнить, что в Китае, который первым принял удар эпидемии, масочный режим ввели в первые же недели. Во многих провинциях он сохраняется и по сей день, люди дисциплинировано носят маски, всем очевидно, что это средство защиты - для себя и своих близких.

С 1 мая, как известно, в Московской области маски рекомендовано носить вообще всем, кто выходит на улицу и появляется в общественных местах, будь то магазин, аптека или транспорт. А с 12 мая это станет уже обязательным требованием.

- Наша жизнь после снятия ограничений будет прекрасна, если мы будем думать головой и беречь друг друга, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире канала «Россия 1». - Ходить без защиты, в публичных местах без маски будет в дальнейшем просто дико и нелепо. В Азии - в Китае, Японии маски уже элемент одежды, гардероба.

А ЧТО В АПТЕКАХ?

Многие хорошо помнят, что ещё пару недель назад маска была одним из самых дефицитных товаров. В Интернете ими торговали по каким-то баснословным ценам. Чтобы понять, какова ситуация сегодня, мы решили самостоятельно проинспектировать аптечные прилавки на наличие столь необходимого средства индивидуальной защиты. Для составления объективной картины посетили несколько аптек в Химках и Красногорске. Робкие опасения не подтвердились: маски продаются везде, где нам удалось побывать. Разных видов и по приемлемым ценам. По поручению губернатора Андрея Воробьёва в области создан запас защитных средств. Сеть государственных аптек Подмосковья заключила контракт на поставку более миллиона медицинских масок. Организация работает с производителями напрямую, что позволяет сохранять доступные цены.

– В наличии у нас есть одноразовые маски от 15 до 29 рублей. И есть многоразовые маски - 87 рублей. Поэтому приглашаем всех жителей приобрести маски и соблюдать масочный режим, - отметила заместитель директора ГБУ МО «Мособлмедсервис» Анжела Железина. - Проведена очень большая работа, и производство масок увеличилось в разы, в том числе и в Московской области. Наша аптечная сеть уже имеет контракт на миллион масок. Думаю, что проблем с их наличием быть не должно».

Государственная аптечная сеть представляет 300 аптечных организаций, где введены определённые правила покупки масок.

- Раньше они очень быстро заканчивались, потому что не было ограничений по продаже в одни руки. Сейчас мы их ввели: в одни руки мы продаём не более 20 масок. Потому что в сутки, в принципе, достаточно три одноразовых маски. Если это многоразовая, то их необходимо стирать, утюжить и опять пользоваться. Если вдруг человек не может найти маску в аптеке или в магазине, то можно сделать маску дома самостоятельно, очень много инструкций есть в интернете. Давайте заботиться о себе и друг о друге!,- сказала Анжела Железина.

- Маски у нас в продаже есть одноразовые и многоразовые, - сообщила заведующая аптекой «Мособлмедсервиса» в Химках Ольга Белодедова, - Последние двух цветов: белого и черного. Дефицита масок не будет. Нам обещали их поставку. Так что приходите, покупайте, ведь ношение масок позволит остановить распространение опасного вируса. Носить их необходимо всем в общественных местах: аптеках, поликлиниках, магазинах, транспорте. Чем удобны многоразовые - их можно использовать до 15 раз. После трехчасового ношения, как и одноразовую, такую маску нужно постирать, высушить, погладить и можно снова применять.

Маски продаются везде. Фото: mosregtoday.ru

МАСКИ БУДУТ ПРОДАВАТЬ ТОРГОВЫЕ СЕТИ

Но, как говорится, не аптеками едиными. Медицинские маски начали продавать даже в магазинах торговых сетей. Как они готовы к 12 мая Андрей Воробьёв поручил проверить министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

- Я уже посетил более 20 магазинов - в Химках, Красногорске, Волоколамске. В подавляющем большинстве из них маски присутствуют, - рассказал журналистам министр. - Ряд магазинов предлагают альтернативу - человек может сам сделать маску, чтобы не покупать (на входе можно взять необходимые заготовки, - Авт.), если у него нет возможности. К сожалению, есть несколько магазинов, где масок ещё нет, но все директора заверили, что до 12 мая средства индивидуальной защиты у них в продаже появятся. Если этого не произойдёт, то возникнут сложности с работой этих магазинов.

Андрей Разин заявил, что с 12 мая все торговые сети будут ежедневно проверять на наличие масок в продаже.

В свою очередь ритейлеры говорят, что на кассах медицинские маски будут стоить 30-40 рублей за штуку. Сети отчитываются, что уже создали на своих складах запас масок на ближайшие 30 дней.

- Мы планируем жестко исполнять данное постановление Губернатора, - заявил главный исполнительный директор ГК «Дикси» Игорь Плетнев. - Начиная с 12 мая будем выставлять охрану на входе в магазин и просить наших покупателей, чтобы они обязательно надевали маски. Без них пускать не будем. Всем, кому нужны будут маски, смогут приобрести их в магазине, в продаже доступно несколько видов.

- У нас есть в продаже маски, - рассказала Наталья Рычкова, директор по корпоративным коммуникациям «Ашан ритейл Россия» - Мы наблюдаем, что больше и больше покупателей приходят в магазин уже в масках Те же, кто пришёл без масок, могут спокойно купить их на пункте обслуживания клиентов или сделать самостоятельно. Такой вариант мы предлагаем для тех, кто не готов тратить 30 рублей на одноразовую маску. В ассортименте есть маски как одноразовые, так и многоразовые. Мы наблюдаем всё большую осознанность наших покупателей, которые активно пользуются масками и понимают всю ответственность, которая на них лежит при походе в магазин.

- Мы тоже быстро подключились к соблюдению масочного режима, – подтвердила Виктория Кутузова, руководитель отдела корпоративных коммуникаций сети гипермаркетов «Глобус» -На входе охрана визуально проверяет, есть ли у человека защита органов дыхания. Если нет, то наши сотрудники вежливо предлагают посетителю надеть маску либо воспользоваться другим средством. Если у покупателя нет с собой ни маски, ни шарфа, то мы предлагаем приобрести маску на входе.

КСТАТИ

Проблема одноразовых масок фабричного производства в том, что они одноразовые. То есть, выбрасываются после каждого выхода. Причем при долгой «прогулке» вне дома такие маски нужно менять через 2-3 часа. А вот с марлевой повязкой все проще: чтобы избавиться от того, что она «нахватает» на улице или общественных местах, ее достаточно постирать вручную в горячей воде, используя хозяйственное мыло, а после того, как высохнет, еще прогладить горячим утюгом. И такие маски несложно сделать своими руками.

Алгоритм такой.

1. Отрезаем от бинта две полоски в 70-90 см.

2. Сворачиваем их в три раза.

3. Дальше эти полоски нужно прошить по всей длине - не обязательно прострочить на машинке, можно просто наметать вручную.

4. Далее нам нужны заготовки из марли - нужно отрезать 4 одинаковых фрагмента 17 на 17 сантиметров. Каждая такая заготовка - это слой, нужно сделать не меньше 4 слоев, но идеально - 6.

5. Обшиваем наложенные друг на друга слои по краям наметочным швом.

6. Подворачиваем края внутрь на 1 см. Их нужно аккуратно прострочить.

7. Нам нужны две завязки одинаковой длины. Пришиваем их вдоль - снизу и сверху. Маска готова!