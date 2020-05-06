На майские - сидим дома!

В Москве с каждым днём теплее. А на карантине из-за коронавируса - все сложнее. Напомним, режим самоизоляции действует в столице, как и в других городах нашей страны, до 11 мая включительно. Многие горожане и особенно врачи понимают, что в солнечные весенние выходные очень непросто усидеть дома. Ещё и детей удерживать в четырёх стенах. Прогуляться бы сейчас на свежем воздухе и собраться у мангала с семьей и друзьями...

Стоп, все ещё будет! Но сначала надо добить опасную заразу. Если сегодня дружно выйдем на улицы и в парки, то после праздников получим мощный вал заражения.«Опасность не миновала, - не скрывает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. - Рост заболеваемости сохраняется, тяжелых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует. Молодые стали болеть больше, поэтому для них еще опаснее собираться большими группами - все эти шашлыки, компании, массовые гуляния. Поэтому я призываю всех серьезно отнестись к ситуации, отложить планы на майские и не собираться с друзьями и родственниками».

ЭТОТ ШАШЛЫК МОЖЕТ СТАТЬ ПОСЛЕДНИМ В ЖИЗНИ

Теплые апрельские выходные, по мнению врачей, стали причиной волнообразного роста количества заболевших.

«В нашем реанимационном отделении лежат самые тяжелые пациенты, - говорит Андрей Шкода, главный врач больницы №67 имени Ворохобова. - Многие из них поступили после теплых апрельских дней. Ковид не выбирает возраст – там много и молодых, и людей старшего поколения, таких там сейчас более 30 пациентов. Поэтому сидим дома, находимся на самоизоляции, соблюдаем дистанцию».

Врачи ведущих столичных больниц обращаются к москвичам с призывом оставаться на карантине во время майских праздников. Иначе эти длинные выходные станут причиной еще одной, но только уже более мощной волны вируса, поскольку заболевших стало ещё больше с тех апрельских дней. В оперативном штабе столицы напомнили, что каждый день в Москве выявляется от 2,5 тысяч до 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас в городе болезнь подтверждена у более чем 53,7 тысяч человек.

«Мир, труд, май! Весна, праздники, шашлыки! - написал на своей странице в Facebook главный врач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко. - Все устали. Всем хочется свежего воздуха. Только ничего в нашей работе не поменялось. Ни количество пациентов, ни тяжесть течения болезни. Опасный вирус, коварный. По-прежнему много тяжелых пациентов. Среди них много молодежи. И количество уходящих на ИВЛ прибавляется. Хочу сказать, что ИВЛ - это не лечение, это способ поддержания жизнедеятельности организма. И лучше туда не попадать. Помните об этом, чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием в вашей жизни. Останьтесь дома».

МЕДИКАМ ЕЩЁ ТЯЖЕЛЕЕ

Москве удалось сдержать взрывной рост заражения благодаря огромной организационной работе в столичном здравоохранении. Но это еще не победа над эпидемией. Поэтому сегодняшние ограничения и самоизоляция необходимы, как бы тяжело не было их соблюдать. Медикам сегодня еще тяжелее. А уж просто сидеть дома точно лучше, чем болеть.

«Каждый день врачи теряют кого-то из больных, кто не справляется с инфекцией, - рассказала Марьяна Лысенко, главный врач 52-й городской клинической больницы. - Зачастую это молодые люди, не имеющие сопутствующих заболеваний. Пустые койки в реанимации - это чьи-то родные и близкие. Сейчас не время испытывать медицину на прочность. Медики устали жить в таком режиме, мы делаем все возможное для вас. Взрыв, который может последовать после майских праздников, беспокоит медиков и город».

«Вирус жутко приставучий, с кучей новых проявлений типа сыпи по всему телу и поражения печени, - поделился Олег Абакумов, врач-пульмонолог из больницы в Коммунарке. - Пациентов все больше. Большинство людей моложе 60 лет. Это вопреки мнению, что молодые могут переболеть легко».

Врачи скорой помощи также просят москвичей оставаться дома.

«Мы должны быть готовы к эпидемии, - говорит Николай Плавунов, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова. - Сегодня я призываю забыть о наших традициях на какое-то время, вместе побудем дома, пообщаемся с семьей, подумаем о своем здоровье».