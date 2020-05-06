Штрафы водителям за нарушение режима самоизоляции в Москве: как оспорить, если с цифровым пропуском все в порядке

Московские камеры с 22 апреля в автоматическом режиме проверяют наличие у автомобиля цифрового пропуска на передвижения по городу. Напомним, указом мэра Москвы, с 15 апреля QR-код необходим для поездок по городу на любом виде транспорта от мотоцикла до грузового авто. Сколько автомобилистов-нарушителей получили «письма счастья», пока не сообщают. Статистику по штрафы водителям за нарушение режима самоизоляции в ближайшее время обещают обнародовать в мэрии Москвы. Однако, уже сейчас понятно, что без ляпов не обходится.

На автомобильных форумах жители столицы недоумевают : «пропуск цифровой есть и штраф тоже есть».

- За 10 дней получила три штрафа. Это 15 тысяч рублей как с куста. Причем по каждому из них у меня есть действующий цифровой пропуск. Оформляла их на портале мэрии. А перед тем, как садиться за руль проверяла действительность пропуска на сайте www.nedoma.mos.ru, - рассказала «Комсомольской правде» москвичка Ольга Жарикова. – Думаю, ошибка связана с тем что камеры неверно считывают регион на госномере. Другого объяснения у меня просто нет. Конечно, оплачивать не буду. Уже готовлю жалобу.

С пропуском полный порядок

И таких как Ольга много. Так как же москвичам оспорить штраф за нарушение самоизоляции, если с цифровым пропуском все в порядке? Такие постановления выписывает МАДИ (Московская автодорожная инспекция).

- На время карантина прием граждан ведомство временно ограничило, а вот онлайн сервисы продолжают работать, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе МАДИ.

Оспорить штраф за нарушение самоизоляции можно через портал Автокод или через электронную приемную Правительства Москвы . К жалобе необходимо прикрепить копию выданного на момент поездки цифрового пропуска.

А штраф пришел

Напомним, штраф за движение по городу без QR-кода составляет 5000 рублей. Оформить пропуск можно на сайте mos.ru. Для этого нужно авторизоваться на портале, выбрать услугу «Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы», ввести необходимые данные и подать заявку.

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