Как освободиться от грубости и глупости, чтобы обрести гармонию в семье

Представьте, что Вы маленький ребёнок, и произнесите первое из этих слов – у вас наверняка получится второе. Случайна ли схожесть этих противоположных понятий? Порой глубоко чувствующие люди кажутся глупыми, а люди «понимающие», умные, чьё мышление построено на логике – грубыми. Две опасных крайности, сталкиваясь друг с другом, создают конфликт. Именно это приводит к недопониманиям в семье.

Философ, писатель и создатель науки ритмологии Евдокия Лучезарнова рассказала, как избавиться от одинаково вредных крайностей – грубости и глупости, чтобы добиться взаимопонимания и гармонии между близкими людьми.

– Подавляющая часть запросов людей, которые обращаются к семейным психологам – это жалобы на то, что супруги «не слышат друг друга». С чем это может быть связано?

– Причина в том, что эти люди общаются на разных эмоциональных языках. Если человек живёт и любит на левой стороне Ленты жизни, он живёт сердцем. С правой стороны находится другой мир, ему неведомый, «разумный» – здесь главенствуют информация, время, мозг. Мыслящему человеку невероятно сложно находиться среди чувствующих, а чувствующие, напротив, подсознательно отрицают рациональность, они все состоят из эмоций. И как бесполезно заставлять эмоционального понимать, так же бесполезно заставлять рационального чувствовать.

Чувствующая жена находится в постоянной обиде на «грубого» рационального мужа, а муж не может понять «глупую» жену, живущую чувствами. Жена говорит: «Поцелуй меня, милый», а он ей отвечает: «А смысл? Если я не буду знать смысла поцелуя, зачем целовать? Объясни мне это, ведь бессмысленное не может быть приятно». Этот бесцельный диалог они ведут годами, разрушая любовь. При этом, каждый по-своему прав, ведь один живёт по одну сторону Ленты, другой – по другую.

– Как человеку чувствующему, «глупому», научиться переходить на Правую сторону, чтобы понять человека мыслящего, «грубого», и наоборот?

– Для этого нужны тренировки. Телом занимаются, разработана масса комплексов, которые отдельно работают с каждой мышцей. А мозг остаётся совершенно заброшенным. Если мозг и тренируют, то только какую-то одну его часть, например, чтобы стать узкопрофильным специалистом, при этом остальные части мозга остаются неразвитыми.

Для того, чтобы в полной мере тренировать мозг и чувства, существуют ритмомеры – это своеобразный тренажёр, который способен избавить от глупости, т.е. привести чувства в гармонию, а также освободиться от грубости и не позволить рациональности разрушить любовь. Применяя к себе ритмомеры, мы избавляемся от страхов и обид, от глупости и грубости. Ритмомеры написаны для того, чтобы вы постепенно убирали в себе проблемы, которые отнимают драгоценное время вашей жизни.

ЛЮДИ, ОЧНИТЕСЬ!

Люди, очнитесь!

Не бейте друг друга

Ни цветом, ни звуком,

Ни мыслью, ни стуком.

Мы слиты полями,

Телами, проблемами.

Поймите, не просто

Вы движетесь в мире.

Энергии ваши

Вращаются шире.

Вы их переносите,

И каплей последней

Может случиться

Поступок бесцельный.

Мысль ваша грешная

Ключом может явиться

К эгрегору падшему

И гнилью пролиться.

Будьте внимательны

К чувствам и мыслям!