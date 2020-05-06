Рядом с телом миллиардера Босова нашли пистолет

Следственный комитет в ночь на 6 мая выезжал в подмосковное село Усово неподалеку от Одинцово. Вызов пришел из дома известного бизнесмена Дмитрия Босова. Родственники услышали выстрел и сбежались на шум. Предпринимателю было 52 года.

— Мужчина с огнестрельным ранением головы обнаружен родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом лежал пистолет Glock 19 gen 4, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области

«Глок 19» — это модель известного австрийского производителя оружия. Считается одним из наиболее мощных компактных пистолетов. При этом приписка gen 4 на модели означает, что он относится к классу спортивных пистолетов. Они также стреляют боевыми патронами. Стоит такой около 200 тысяч рублей.

— В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родственники. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, — добавили в пресс-службе ведомства.

Дмитрий Босов по данным Forbes занимает 86-ю строчку в рейтинге самых состоятельных бизнесменов России. Его накопления оценивают в 1,1 млрд долларов. Главный актив предпринимателя компания «АЛЛТЕК». Она задействована в добыче угля. Также на сайте фирмы сказано, что она занимается проектом по добыче газа в Арктике и комплексной застройкой в Подмосковье.

Босов родился в 1968 году. Окончил с отличием МГТУ им. Баумана, защитил кандидатскую по экономике. С 2008 года руководит попечительским советов ХК «Сибирь». Сам играл в «Ночной хоккейной лиги»