Песни и фильмы военного времени в одном московском онлайн-проекте «Искусство Победы»

Нынешней весной «Московские сезоны» отметят День Победы онлайн. К 9 мая организаторы подготовили праздничный онлайн-проект «Искусство Победы».

- Спецпроект «Искусство Победы» посвящен счастливым событиям, которые пусть редко, но все же случались даже в тяжелые военные годы, и всем, кто дарил людям радость и праздник, - рассказали в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На сайте опубликованы истории об артистах фронтовых бригад - музыкантах, чтецах, циркачах, актерах и танцорах. Все они видели войну своими глазами. На сайте собрали подборку статей газеты «Известия» за 1941-1945 годы, можно посмотреть исторические фильмы, послушать плейлист с песнями военного времени.

- В галерее «Фронт в лицах» можно подробнее узнать о военном пути замечательных артистов – Аркадия Райкина, Любови Орловой, Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, Леонида Утесова и многих других, - говорят организаторы. – А также узнать историю героев сатирического дуэта Ефима Березина и Юрия Тимошенко, которых послевоенная страна узнала под псевдонимами Штепсель и Тарапунька.

На сайте можно увидеть музыкальный фильм 1942 года «Концерт фронту», предоставленный Российским государственным архивом кинофотодокументов. В этой кинокартине Аркадий Райкин сыграл роль киномеханика, прибывшего на фронт.

Отдельные материалы собраны о военной жизни московских театров, о праздниках (Новый год, 1 сентября, 7 ноября), о работе журналистов и фотографов.

- На онлайн-выставке Музея Победы все желающие смогут рассмотреть 10 необычных экспонатов - фотографий предметов, рассказывающих о буднях артистов на фронте и о праздниках в годы войны, - рассказали организаторы.