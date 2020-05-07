Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 7 мая 2020: побит рекорд по числу заболевших за сутки

В Москве 7 мая прибавилось 6703 пациентов с коронавирусом. Это рекордное количество больных в сутки с начала эпидемии. Данные об этом опубликовал оперативный штаб по противодействию распространения инфекции.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в столице достигло 92 676 случаев. По статистике выходит, что каждый второй зараженный COVID-2019 в России находится в Москве.

Статистика заболевших включает данные также уже выздоровевших пациентов. Их за последние сутки стало на 769 человек больше. Общее число излечившихся превысило 9,2 тысяч москвичей.

При этом в общую цифру заболевших входят и летальные исходы. Всего в столице зафиксировано 905 смертей пациентов с COVID-2019. За последние сутки скончались 39 человек.

В Москве до 12 мая сохраняется действие режима всеобщей самоизоляции. Очевидно, что его продлят и дальше. Однако накануне Сергея Собянин рассказал, что в столице начнут работу промышленные предприятия и стройки. А вот развлекательные заведения и прочая сфера услуг откроются в последнюю очередь.

Напомним, в Москве для всех поездок на личном и общественном транспорте нужно получать цифровой пропуск. Без него можно нарваться на штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Такая же санкция полагается за бесцельные поездки и прогулки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/777209" frameborder="0"></iframe> Росгвардейцы с воздуха следят за соблюдением самоизоляции в Москве.

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