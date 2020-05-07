В Москве еще 769 человек вылечились от коронавируса

В Москве из-под медицинского наблюдения на 7 мая сняли 769 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число выздоровевших от инфекции москвичей составило 9 227.

— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 769 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 9 227, — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Поскольку лекарства от коронавируса нет, врачи назначают симптоматическое лечение. В Департаменте здравоохранения Москвы напомнили, что заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Напомним, за минувшие пять дней в Москве фиксируется рекордное число заболевших коронавирусом. Ежедневный прирост составлял более пяти тысяч человек. Мэр сергей Собянин объяснил это увеличением числа проводим тестирований. Глава города подчеркнул, что госпитализируют по прежнему в среднем 1700 пациентов с COVID-2019 в сутки.

Ранее в Москве начали переоборудовать павильон ВДНХ под госпиталь. Здесь планируют долечивать и лечить пациентов с легкой формой инфекции. Выставочный комплекс в «Сокольниках», а также ледовый дворец в Крылатском тоже готовят к приемы нетяжелых больных.

Не всех москвичей забирают на лечение в стационар. Тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, оставляют долечиваться дома, чтобы не перегружать инфекционные клиники. Пациент при этом обязан соблюдать строгий карантин.

Помочь перенести болезнь зараженным могут уже выздоровевшие пациенты. Врачи призывают их стать донорами плазмы. В крови излечившегося вырабатываются антитела, которые противодействуют коронавирусу.