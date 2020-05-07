В Москве установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

7 мая оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Москве опубликовал новые данные по заболевшим. Суточный прирост составил 6703 пациента. Это самый большой показатель с начала эпидемии.

Для сравнения, с 24 по 29 апреля в столице суточный прирост колебался от 2 200 до 2971 пациента. Со 2 мая начался резкий рост — более 5000 каждые сутки. В мэрии объяснили это увеличением числа тестирований, отметив. что в больницы по прежнему поступают в среднем 1700 пациентов в сутки.

Всего в столице диагностировано 92 676 случаев коронавирусной инфекции у жителей. Это свыше половины всех случаев заболевания в стране. Выходит, что каждый второй «ковидный» больной находится в Москве.

Напомним, в Москве за время эпидемии скончались 905 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Большинство летальных исходов приходятся на людей с хроническими и прочими заболеваниями или пожилых. Таким гражданам особенно важно беречь себя и соблюдать режим самоизоляции.

Согласно официальной статистике, от коронавирусе в Москве излечился каждый десятый заболевший — 9 227 человек. Не все из них проходили лечение в стационарах. Тех, у кого болезнь протекает в легкой форме или вообще без симптомов, оставляют лечиться дома. Важное условие: жесткое соблюдение карантина. Выходить из дома совсем нельзя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/777424" frameborder="0"></iframe> Росгвардейцы на катерах ищут нарушителей режима самоизоляции в Москве.

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