В выставочных центрах, автосалоне и ледовом дворце Москвы откроют коронавирусные госпитали

В Москве заработают пять временных госпиталей для приема больных коронавирусом. Под них переоборудуют выставочные комплексы в парке «Сокольнки», экспоцентр на Красной Пресне и павильон ВДНХ. Кроме того, койки для больных появятся в ледовом дворце «Крылатское» и в торговом центре «Москва» на Каширском шоссе, который специализируется на продаже авто. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Переоборудование площадей добавит Москве свыше 10 тысяч мест для больных. При этом самым большим временным госпиталем станет комплекс на Краснопресненской набережной — около 4 тысяч коек.

Чтобы создать подобие больничных палат на пустых площадях, используют «родер»-конструкции. Это мобильные перегородки, которые можно переставлять и таким образом разграничивать территорию. Их часто используют во время коммерческих выставок, чтобы отделять друг от друга стенды.

Во временные госпитали будут отправлять два вида пациентов. Первые — это те, кому нужно пройти долечивание. То есть в больнице человек пошел на поправку и, чтобы освободить место для тяжелых пациентов, его переведут сюда. Вторые — это те, у кого заболевание протекает в легкой форме. Обычно таких инфицированных оставляют на домашнем карантине. Однако не всем доступна такая опция. Например, кто-то живет в общежитии или в одной квартире с пожилыми родственники, для которых COVID-19 особенно опасен.

При этом во временных госпиталях будет все необходимое оборудование для оказание экстренной помощи — те же аппараты ИВЛ. Новые площадки закрепят за действующими больницами.

— Это полноценные госпитали с медицинским персоналом, с лечебными кислородными газами, с ИВЛ, с палатами реанимации и соответствующим персоналом. Все эти госпитали закреплены за действующими городскими больницами, у которых есть значительный опыт работы в этой сфере, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего для лечения больных коронавирусом в Москве работают отделения в 72 федеральных, городских и частных стационарах.

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