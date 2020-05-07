Собянин: реальное число больных коронавирусом в Москве около 300 тысяч человек

Реальное число больных коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч человек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин 7 мая во время выступления на телеканале «Россия-24».

Согласно последним данным оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, в Москве выявлено свыше 92 тысяч больных. За последние сутки был установлен новый рекорд — 6,7 тысяч новых зараженных.

— То, что мы выявили так много больных, не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тысяч, — заявил мэр столицы.

Что такое скрининговые исследования, о которых говорит Сергей Собянин? Это процент заболевших, от общего числа всех протестированных. Согласно последним данным, в Москве провели уже один миллион анализов. По статистике, у 2-2,5% тестируемых выявляют болезнь.

Эту закономерность переносят на общее число жителей. Но не один к одному, а составляя пропорцию. Если опираться на этот метод, то выходит, что у 300 тысяч москвичей будет диагностирован коронавирус.