Парк Горького, Музеон и Москва Сити: где смотреть онлайн-салюты 9 мая

Запланированные торжества в честь 75-летия Победы состоятся, когда ситуация с коронавирусом будет безопасной. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. И что 9 мая не будет празднований? Будут, но в усеченном варианте. Над городом в 10.00 пролетят боевые самолеты и вертолеты – авиапарад состоится, шествие «Бессмертный полк» в 11.00 проведут в онлайн-формате. А вечером будут праздничные салюты и их можно будет в 22.00 посмотреть в онлайн-трансляциях.

- Трансляция салюта начнется в 22.00 по московскому времени и продлится 10 минут. Артиллерийские расчеты произведут 30 залпов. В небо выпустят несколько десяткой тысяч фейерверков, - рассказал командующий Западного военного округа Александр Журавлев.

Из парков

Посмотреть салюты в честь 75-й годовщины Победы можно будет в онлайн-трансляции Парка Горького. Где смотреть? В 22.00 в официальном Инстаграме парка.

- Традиционно праздничный салют запускали на Крымской набережной, но и в этом году все, кто любят Парк Горького не останутся без праздничного настроения – мы запустим трансляцию салюта в честь Дня Победы. Снимать будем с арки Главного входа, - рассказали в Парке Горького.

Посмотреть прямую трансляцию салютов можно будет и из парка «Музеон», для этого необходимо зайти на официальную страницу парка в Инстаграме.

С высоты 89 этажа

Запустит трансляцию салюта самая высокая площадка Европы Panorama360. Все желающие смогут увидеть фейерверки с высоты 89 этажа. Камера будет направлена с башни «Федерация» делового центра «Москва Сити» на Парк Победы.

- Насладиться салютом Дня Победы без риска для здоровья можно на официальном сайте площадки, - рассказали в пресс-службе Panorama360.

И, если трансляция салюта откроется только вечером 9 мая, то уже сейчас и все дни самоизоляции можно посмотреть вид на Москву: увидеть «Лужники», Москву-реку, Парк Победы. Вещание ведется круглосуточно и доступно в любой точке мира.

Кстати

Открытки от Останкинской башни

Останкинская телебашня 9 мая присоединится к акции «Бессмертный полк».

- С 11.00 и в течение всего дня на экранах Останкинской башни будет размещаться праздничная открытка с Георгиевской ленточкой и логотипом акции «Бессмертный полк», - рассказали в пресс-службе Останкинской башни.

И это еще не все. В период с 11.00 до 12.30 начнется демонстрация ролика с фотографиями героев Великой Отечественной войны, в 19.00 начнется Всероссийская минута молчания - на медиафасаде будет демонстрироваться российский флаг.