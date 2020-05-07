«К нормальной жизни вернемся не скоро»: Собянин рассказал о новых мерах в связи с коронавирусом в Москве

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин отвечал на вопросы горожан в прямом эфире ТВ. На вопрос о том, когда столица вернется к нормальной жизни, глава города сообщил:

— Раньше могли предположить, что ситуация с коронавирусом закончится за несколько недель. Сегодня видим, что потребуется длительный период, чтобы побороть эпидемию. Это означает, что мы длительное время будем жить в новой реальности, не очень комфортной для всех нас.

Мэр подчеркнул, что не скоро придется вернуться к полноценной жизни без всяких ограничений» и анонсировал новые противовирусные меры. Так с 12 мая обязательно нужно надевать маски и перчатки в общественных местах. Например, в транспорте или магазине. Нарушителей накажут штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. Система цифровых пропусков пока продолжает действовать без изменений.

Также глава города рассказал, что реально число больных коронавирусом в Москве может достигать 300 тысяч человек. Это данные на основе уже проведенных тестов. Пока в столице взяли миллион анализов. Статистика показывает, что до 2,5% тестируемых заражены. Если эту пропорцию перенести на все население города, то получается 300 тысяч случаев. Такой метод называется скрининговым исследованием. Впрочем пока число подтвержденных случаев в три раза меньше.

Собян рассказал, что принял решение не отключать горячую воду до 1 июля поскольку большинство горожан соблюдают самоизоляцию. Однако подготовить систему ЖКХ к следующей зиме все-таки нужно. Поэтому в середине лета начнутся традиционные отключения горячей воды.

Приближается 9 Мая. В Москве в честь праздника проведут салют или авиационную часть парада. Горожане поинтересовались, для кого все это действо, если год от года люди выходят наблюдать за торжеством на улицы? Собянин ответил, что покидать дома не надо. Вместо этого все можно посмотреть с балкона или по телевизору. Контролировать соблюдение самоизоляции в день праздника также будет полиция.

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