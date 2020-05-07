"Готов был снять последнюю рубаху, лишь бы вырваться": знаменитый садовод Андрей Туманов вернулся на родину

Свершилось! Почти 300 россиян, включая 11 младенцев, вырвались на родину из Калифорнии - Золотого Штата Америки. Огромный Boeing-777 взмыл в небо 4 мая из Лос-Анджелеса.

Как сообщил российский посол в США Анатолий Антонов, на борту находились пассажиры из Москвы, Питера, Севастополя, Татарстана, Иркутской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.

И просидел наш земляк в пригороде Лос-Анджелеса лишние полтора месяца. Рвал с деревьев лимоны и готовил вареньеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

И среди них экс-депутат Государственной думы, редактор газеты «Ваши 6 соток», журналист, садовод, весельчак, путешественник Андрей Туманов. «Комсомолка» уже публиковала его путевые дневники - и не раз. Однако поначалу это были просто наблюдения из разных штатов (наш соотечественник отправился в Америку перенимать опыт у фермеров и собирался в марте вернуться домой). А потом уже - записки российского узника, который при всем свое желании не мог улететь на родину. Авиасообщение из-за пандемии закрыли.

Прощальное фотоФото: Личный архив

И просидел наш земляк в пригороде Лос-Анджелеса лишние полтора месяца. Рвал с деревьев лимоны и готовил варенье. Ел вкуснючую мушмулу. Варил борщ из американской свеклы. Бродил по американским улочкам. Выходил в эфир федеральных каналов (наших, российских). Писал последние новости в социальных сетях. И не падал духом. При этом активно штурмовал российское консульство, звонил на горячие линии, отправлял письма на портал госуслуг РФ и даже дискутировал в Фейсбуке с официальным представителем МИД Марией Захаровой.

И вот... лед тронулся. Андрей Туманов, наконец, дома - в Москве. Еще пару недель карантина - и можно будет поехать на дачу. Картошку сажать пора!

Дальше рассказывает Туманов (записано с его слов).

Это не космонавты. Это наши китайские товарищи, которые тоже застряли в СШАФото: Личный Архив

* * *

«Даже не верится в то, что случилось. Но тут не только везение. Думаю, моя настойчивость дала свои плоды. Потому что я, действительно, изо дня в день писал, звонил, требовал ответа, которого не было даже у консульства. Каждый раз мне вежливо отвечали: «Ждите, пожалуйста. Как только что-нибудь прояснится, мы вам перезвоним».

И я, разумеется, ждал. Другого выхода не было.

И вдруг сообщают - «вы в списке пассажиров, который отправляется из Лос-Анджелеса в Питер, а оттуда в город-герой Москву».

До вылета - несколько часов! Это хорошо, что аэропорт оказался рядом. А так, если бы я ехал откуда-нибудь подальше, особенно через горную местность, точно не успел бы. И думаю, такие люди были».

* * *

«Наших соотечественников в США остаются тысячи. И все очень хотят домой. В каждом штате свой контингент. Скажем, в Калифорнии, где я был, туристов не так много (в отличие от того же Нью-Йорка, например, или Флориды с майамскими пляжами). Потому что здесь океан холодный и все очень дорого. Заходишь в какой-нибудь самый занюханный мотель, в котором пыльные подоконники и занавески прокурены, а тебе говорят: 80 долларов в сутки (шесть тысяч рублей, - прим. авт). Я уже не говорю про гостиницы поприличней. Четырех, пятизвездочные. Там вообще астрономические цены. Ну и вообще здесь не очень уютно нашему туристу. В какой-нибудь Турции он купается в теплом бассейне и живет на закрытой территории. А в Лос-Анджелесе вышел на улицу - там бомжей больше, чем местных жителей.

Приезжают сюда в основном попытать счастья. Устроиться на киностудию, заработать денег. Плюс в Калифорнии полно предприятий и большие зарплаты.

Еще часто бывает так. Молодая русская семья работает - муж и жена. А их родители, приехавшие из России погостить, сидят с маленькими внуками. Потому что нанимать няню очень дорого. Плюс всякие страховки, налоги, выплаты. Да и ребенку всяко будет лучше с родными бабушкой и дедушкой.

А вот и наши соотечественники. Последний рывок - и будут домаФото: Личный архив

Приезжают родители студентов, которых тут тоже много. В очереди перед регистрацией как раз познакомился с такими. Их дочь учится в художественной школе и получает приличную стипендию от американского правительства. В вузах вообще очень ценят талант. И не важно, кто им обладает, американец, русский или китаец. А двоечников наоборот не любят. И даже если ты чей-нибудь сынок, вылетишь в случае чего за милую душу.

Здесь хорошо относятся к людям, которые честно учатся, добросовестно работают и не нарушают закон. Взять тех же полицейских. Во время прогулок передо мной несколько раз останавливалась машина и офицер интересовался, а может ли он мне чем-то помочь, а не надо ли подвезти... Вы можете такое у нас представить?»

* * *

«Я уже рассказывал, что с нашим порталом госуслуг у многих людей, застрявших в Америке, возникли трудности с регистрацией. Потому как сделать это из штатов проблематично. Одна девушка даже рыдала от отчаяния. Ей, чтобы оформиться, нужна была российская сим-карта. А она осталась у мужа в Москве. А муж уехал в командировку и сидит в каком-то другом городе на карантине. Передать нет никакой возможности. И вот эта девушка оказалась лишена элементарных гражданских прав. И много таких случаев».

Русскоязычные американские волонтерыФото: Личный архив

* * *

«Я стою в огромной очереди из российских пассажиров и чувствую, что улететь не получится. Слишком все долго, муторно. Три раза пришлось заполнять анкету. На каждую ушло примерно по часу... Несостыковки с госуслугами... Ошибки... Какие-то нюансы. Самолет уже скоро будет взлетать.

Тут девушка плачет с котиком на руках. Говорят, что его нельзя взять с собой на борт. Нужна справка. А оформлять ее дня четыре (с учетом того, что все конторы закрыты и делается всё в четыре раза дольше). Девушка умоляет. Ей говорят: ну и оставьте котика тут, а сами летите. Не оставила. Развернулась и, всхлипывая, ушла. Мы потом в самолете долго обсуждали этот случай. Надеюсь, что всё у нее сложится хорошо. Не бросила друга...»

Андрей Туманов вернулся на родинуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

* * *

«Организацией рейса занималась американская сторона. Помогали русскоязычные американские студенты-волонтеры. И если отбросить эмоции, всё было сделано нормально. Даже несмотря на то, что уже перед самым вылетом у меня вновь обнаружили проблемы с оформлением. И велели встать в другую очередь!

В итоге я уже остался один. И был уверен, что никуда не улечу. Но тут мне, наконец, выдали все бумаги и провели к самолету. Огромный Boeing-777. Я зашел, сел. И мы сразу поехали на взлетную полосу…

Пассажиров очень много. Но были и свободные места (в бизнес-классе)».

* * *

«Назвать эвакуацией всё это действо я не могу. Потому что мы все заплатили деньги за билеты. В моем случае до «Шереметьево» - это 400 долларов. Я не знаю, много это или мало. Честно говоря, готов был снять последнюю рубаху, лишь бы вырваться».

* * *

«Очень хорошо, что сейчас организуют рейсы из разных американских городов. А то поначалу отправляли только из Нью-Йорка. А там критическая ситуация с коронавирусом. Многие боятся лететь через Нью-Йорк».

* * *

«Полет был тихим и спокойным. Виски на радостях никто не пил…

Сели в Санкт-Петербурге сначала. Там вышло около пятидесяти человек. И потом полетели в Москву.

Заполнили все бумаги, согласно которым мы, возвратившись домой, должны будем две недели просидеть на карантине.

Стюардесса сказала:

- Как сядем, просьба всем оставаться на своих местах. Первыми выходят пассажиры с детьми.

Сели. И как вы думаете, остались ли все на месте? Конечно, нет. Ломанулись быстрее к выходу. Но их вернула сердитая стюардесса:

- Я же вам сказала, первые - пассажиры с детьми!

Мне очень понравилось, что этот момент предусмотрели. Прям как в Америке!»

* * *

«Дальше было счастье…

Мы в Москве. Мы дома…

Мы прилетели…

Каждому измерили тепловизором температуру. Побрызгали руки антисептиком. Разделили на группки по десять-двадцать человек. И рассадили по автобусам (по территориальному признаку - тех, кто живет на западе Москвы, в один автобус, на севере, в другой... и так далее).

Пытались к нам пробраться журналисты, но полицейские не пустили.

Прошел еще пару часов. И вот я захожу в квартиру на Подмосковной улице. И не верю своему счастью.

Даже скупую мужскую слезу пустил…

А потом рухнул спать».

P.S. Редакция «Комсомольской правды» поздравляет Андрей Владимировича с возвращением и желает побыстрее вернуться в строй. Сам Туманов сказал, нужна неделя, чтобы очухаться. Однако уже на следующий день приступил к написанию и редактированию статей, посадил помидоры (хотя и здорово припоздал с рассадой), дал интервью «КП» и теперь ждет - не дождется конца карантина, чтобы поехать на дачу.

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