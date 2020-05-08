Метрополитен спас миллионы жизней во время войны

Метро в Москве не прекращало свою работу со дня запуска первого поезда. Лишь однажды пассажиры не смогли попасть на станции. Это случилось в один из первых, самых сложных месяцев войны - 16 октября 1941 года. К тому моменту фронт стремительно приблизился к Москве, и вышел приказ об эвакуации важнейших учреждений города. К счастью, уже 17 октября метрополитен вновь открылся для москвичей.

Днем поезда метро перевозили пассажиров, а вечером метрополитен превращался в бомбоубежище. Но во время воздушной тревоги днем поезда сразу же останавливались. Станции и тоннели метро могли укрывать до полумиллиона человек.

Четкая организация безопасной работы метро спасла миллионы жизней. Женщин с детьми до 2 лет размещали в вагонах и на топчанах, которые стояли на платформах. Для остальных отдавали не только станции, но и тоннели. Там люди располагались на специальных настилах, которые крепились к стенам и опускались на время налета. Есть свидетельства, что во время войны на станциях метро появились на свет 217 новорожденных.

В честь 24-й годовщины Октябрьской революции 6 ноября 1941 года в Москве прошло торжественное партсобрание. Для безопасности его устроили на самой глубокой на тот момент станции столичного метро - «Маяковской». Из Большого театра сюда доставили 1200 кресел. На собрании присутствовали первые лица страны. Речь произнес Иосиф Сталин. Само появление вождя имело огромное духоподъемное значение. Люди знали, что их не бросили, Москва стоит, капитуляции не будет.

В годы войны строились и новые станции. В 1943 году для пассажиров открылся участок Замоскворецкого радиуса от «Площади Свердлова» (сейчас «Театральная») до «Завода имени Сталина» (сейчас «Автозаводская»).