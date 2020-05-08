В Москве сотни курьеров получили уведомления об аннулировании пропусков

В российской столице произошла очередная волна аннулирований цифровых пропусков. Причем, на этот раз среди потерявших разрешение на передвижение по городу по работе оказалось несколько сотен курьеров. Об этом в редакцию сообщил постоянный читатель Сергей Болдин, работающий курьером на сайте YouDo (это один из российских сервисов по поиску исполнителей различных видов работ, - Авт.).

- Вчера, 7 мая, я в 17:40 получил SMS, что мой цифровой пропуск аннулирован, и что возможность передвигаться на указанной при регистрации машине будет заблокирована через пять часов, - рассказал мужчина. - Уже поздно вечером пропуск действительно не работал - на портале mos.ru он пробивался как недействительный.

Сергей рассказывает, что пропуск еще в начале апреля получал сам, вбивая переданные ему сотрудниками сервиса YouDo ИНН и прочие данные компании.

- В фирме мне сказали, что пока ничего не могут с этим поделать, посоветовали зарегистрироваться самозанятым и получать пропуск самостоятельно. Но у меня и так не получилось.

В итоге Болдин смог получить новый пропуск, зарегистрировавшись на другом аналогичном сервисе. По его словам, при этом цифровые пропуска еще нескольких его знакомых, работающих курьерами через другие приложения доставки (например, «Достависта»), также оказались аннулированы в 17:40 7 мая.

В самой компании YouDo проблему с пропусками подтвердили.

- За сегодня мы получили сотни жалоб от исполнителей, что их пропуска аннулировали без предварительного уведомления, - заявил сайту kp.ru сооснователь сервиса Денис Кутергин. - Аналогичные проблемы возникли у многих других компаний, осуществляющих курьерские услуги. В результате доставка по городу целых служб и сервисов оказалась парализована, исполнители переживают из-за полной неопределенности и риска получить штраф.

По словам Дениса Кутергина, у некоторых исполнителей сервиса проблемы возникли еще при продлении пропусков с 4 мая до 11-го.

- В настоящий момент сервис YouDo до сих пор не может загрузить списки сотрудников на mos.ru от нашего юрлица, как того требует инструкции на mos.ru - при загрузке возникает техническая ошибка. Служба поддержки за это время нам так и не ответила, а при звонке в контакт-центр из всех рекомендаций предлагают только попробовать загрузить список позже.

По данным kp.ru, аналогичные проблемы возникли в том числе и сотрудников редакций некоторых СМИ.

Почему могут аннулировать ваш цифровой пропуск?

На портале mos.ru указывается, что пропуск может быть аннулирован «из-за ошибки при заполнении формы или нарушении правил самоизоляции».

Что делать, если ваш цифровой пропуск аннулирован?

Получить на сайте nedoma.mos.ru новый пропуск - внимательно введя все требуемые реквизиты и данные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/775600" frameborder="0"></iframe> Итальянец доставляет еду и лекарства красноярским пенсионерам.

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