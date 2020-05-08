Погода в Москве до конца мая 2020: Синоптики обещают долгий период арктических вторжений

Первая неделя мая в Москве выдалась теплой – ее температура на 3 градуса выше климатических норм. А 3 мая весеннее солнце разгорело воздух почти до +25 градусов. Но, похоже, это и был самый жаркий день нынешней весны! Метеорологи дали прогноз погоды в Москве до конца мая 2020, и солнца там совсем немного. Зато много дождей и арктических вторжений.Подробный прогноз Гидрометцентра России на День Победы и всю следующую неделю, с 9 по 17 мая:

В субботу, 9 мая, под утро +6...+8 градусов, днем +13...+15. Пасмурно, в Москве без осадков, по области местами возможен дождь.

В воскресенье, 10 мая, ночью +6...+8, днем потеплеет до +20. Облачно, с прояснениями, в некоторых районах столицы и Подмосковья пройдут кратковременные дожди. Ветер усилится до 15 м\сек.

В понедельник, 11 мая, синоптики обещают лучшую за все неделю погоду. Солнечно и сухо, ночью +4...+9, днем до +21.

Во вторник, 12 мая, циклон вновь затянет небо облаками, зарядит дождь. Но по-прежнему тепло, ночью +4...+9, днем +21.

В среду, 13 мая, облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Ночная температура опустится до +2...+7 градусов, днем +11…+16.

В четверг, пятницу и субботу, 14, 15 и 16 мая, тоже облачно с прояснениями. На востоке Подмосковья возможны небольшие дожди, в других районах без осадков. Ночи будут очень зябкими, на грани заморозков: +1...+6 градусов. Днем всего +9...+14. Такая погода на 5 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам.

Реальны ли заморозки в наших широтах в середине мая? Да. Явление редкое, но вполне возможное, подтверждают специалисты центра “Фобос”. В XXI веке самая поздняя дата заморозков в Москве – 15 мая, случились они в 2005 году. А если брать всю историю метеонаблюдений, то подмораживало и вплоть до 31 мая (в последний майский день температутра -0,8 градуса зафиксирована в 1916 году).

Сейчас легкие заморозки если и случатся, то не в столице, а на севере и востоке Подмосковья. Если у вас дача в этих районах, имейте ввиду: и сами не забудьте теплую одежду, и будьте готовы защитить посадки.

В воскресенье, 17 мая, станет чуть теплее: под утро +3…+8, днем +12…+17 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

Что ждет москвичей дальше, в последние две недели весны? Синоптики центра “Фобос” пугают долгим периодом арктических вторжений. Похолодания будут идти одно за другим не только до конца мая, но даже в первой половине июня. Холодный июнь, по расчетам “Фобоса”, ожидается почти на всей Европейской части России, в том числе и в Москве.

Впрочем, у их коллег из Гидрометцентра прогноз оптимистичнее: и май, и июнь по средней температуре впишутся в климатические нормы или окажутся чуть теплее их.