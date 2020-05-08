В Подмосковье открылся музейный комплекс «Зоя», посвященный подвигу Зои Космодемьянской

Массовые праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы в этом году, из-за эпидемии коронавируса перенесены. Однако накануне 9 мая в Подмосковье открыли новый музейный комплекс - на месте одного из самых известных подвигов Великой Отечественной войны.

Деревня Петрищево в окрестностях Рузы. Место гибели 18-летней партизанки Зои Космодемьянской. Напомним, осенью 1941 года девушку взяли в плен во время диверсионной вылазки на оккупированную немцами территорию. Москвичка Зоя Космодемьянская назвалась Таней, ее несколько часов пытали, выбивая информацию - где находятся партизаны, какие у них цели, но Зоя молчала. Утром в центр села согнали местных жителей, установили виселицу. С петлей на шее Зоя бесстрашно призывала советских граждан биться с фашистами, не боясь смерти. Юная партизанка стала примером личного мужества для нескольких поколений…

К празднику Победы в Петрищево возвели музейный комплекс «Зоя». Сегодня его открыли губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и помощник Президента России Владимир Мединский. Разумеется, церемония прошла с соблюдением всех правил безопасности, таких важных в условии эпидемии.

- Я хочу передать Андрею Юрьевичу Воробьеву приветствие Президента РФ, - сказал Владимир Мединский. - Это замечательный комплекс, немного у нас в стране таких современных, интересных, ярких музеев. Этот музей станет большим центром притяжения, он имеет самое лучшее оснащение. Мы обязательно включим его во все туристические маршруты.

Комплекс «Зоя» - это не только собственно новое музейное здание, но и Дом колхозницы Кулик, в котором девушка провела последнюю ночь перед казнью; и место ее гибели, где установлен мемориал; и место ее первого захоронения (позже останки девушки перезахоронили на Новодевичьем кладбище); Дом юного разведчика в старом здании музея.

- Год назад мы с Владимиром Ростиславовичем Мединским, нашими ветеранами, представителями разведывательного управления заложили камень в новый музей, потому что старый, открытый в 1956 году, нуждался в реновации, - напомнил Андрей Воробьёв. - Сегодня открываем этот комплекс, рассказывающий о подвиге наших прадедов, дедов, отцов, великой женщины Зои Космодемьянской, на примере которой мы воспитывались. Я уверен, в скором времени он будет полон.

Музей оборудован с использованием различных современных технологий. Он состоит из 8 тематических залов - экспонаты и интерактивные инсталляции рассказывают о Зое Космодемьянской, ее брате Шуре (19-летний Александр стал танкистом и погиб в апреле 1945-го в боях за Кенигсберг, - Авт.), сражениях на территории Подмосковья.

Кстати, несколько очень важных экспонатов в дар музею передали Музей Техники Задорожного в Архангельском и Российское военно-историческое общество подарили комплексу «Зоя». Это исторические документы, оружие.

«В музее установлена «Стена героев» с именами героев Советского Союза. Особое место занимает Зал Памяти «Бессмертный полк»: на мультимедийном экране демонстрируются истории о героях войны, рассказанные самими жителями Подмосковья», - сообщили в пресс-службе Правительства Московской области.

Пока в Московской области действует режим самоизоляции, музей «Зоя» доступен в онлайн-формате.