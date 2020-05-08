Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил с Днем Победы 101-летнюю ветерана войны

Накануне Дня Победы губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил 101-летнюю Веру Андреевну Книр из ЗАТО Молодежный - это поселок городского типа неподалеку от Наро-Фоминска, где живут семьи ракетчиков.

Вера Книр отметила свое 101-летие в феврале. Вера Андреевна - ветеран двух войн, награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией». Губернатор поздравил ее с 75-летием Великой Победы.

- Вера Андреевна была санитаркой, она и Советско-финляндскую, и всю Великую Отечественную войну прошла. Вспоминала, как тяжело было, как были переполнены госпитали, - рассказал Андрей Воробьёв. - Сейчас в Подмосковье живет более 3 тысяч человек, которые прошли войну, участвовали в боевых действиях. Им всем за 90 лет, но они до сих пор бодры, уделяют внимание молодежи. Это люди, с которых нужно брать пример.

Напомним, к празднику 9 мая ветераны Московской области получат материальную помощь - 25 тысяч рублей из регионального бюджета и 75 тысяч из федерального.

«В Молодежном Андрей Воробьев возложил цветы и установил табличку к памятнику воинам-связистам, совершившим подвиг в годы войны. Монумент 1978 года реконструирован за счет бюджета области», - сообщили в пресс-службе Правительства Московской области.

Во время поездки в Молодежный, Андрей Воробьёв также проверил, как проведено благоустройство ЗАТО. В прошлом году здесь реконструировали КПП - единственный въезд в городской округ, на котором раньше собирались заторы. Обновили Центральную улицу, провели капремонт 6 домов, отремонтировали 29 подъездов. Во втором квартале планируют завершить строительство ДК и ФОКа.

- Жители очень ждут Дом культуры, - отметил губернатор. - В ЗАТО кое-где плохие дороги, я дал поручение главе привести их в порядок. Наша задача - чтобы такой маленький закрытый военный городок выглядел достойно.

В планах на 2012 год - капитальный ремонт поликлиники, новое оборудование появится в кабинетах физиотерапии и УЗИ. Далее - строительство нового здания школы, капремонт детсада, расселение трех аварийных домов.