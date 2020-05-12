Что делать, если аннулировали цифровой пропуск для работы в Москве: пошаговая инструкция с советами

Последние пару дней некоторые жители Москвы пожаловались, что их цифровые пропуска, выданные ранее для поездок на работу, оказались аннулированы - на мобильные телефоны пришли SMS с соответствующими предупреждениями.

Столичные власти объяснили, с чем это связано.

- Те, у кого аннулируются пропуска - это люди, которые заказывали себе рабочие пропуска и не прошли проверки по системе ФНС, Пенсионного фонда, а также системам МВД, - заявил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

По словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, горожане с аннулированными пропусками смогут получить его заново. Нужно только подтвердить, что у вас есть трудовой договор с указанной организацией. Либо в качестве доказательства можно предоставить справку от работодателя.

- Пропуска для сотрудников тех предприятий, деятельность которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке, что и до этого, - рассказал Фурсин. - Для этого нужно зайти на портал nedoma.mos.ru и продлить свой пропуск. Для организаций, деятельность которых приостановлена, сделан специальный сервис на платформе i.moscow (это сайт Московского инновационного кластера, - Авт.).

Далее вбиваем на сайте ИНН работодателя и система сообщает - не относится ли ваша компания к тем, чья деятельность на период режима самоизоляции временно приостановлена.

Что важно знать:

- Даже если деятельность компании приостановлена, может статься, что часть сотрудников все равно должна выходить на работу - охранники или те, кто отвечает за процессы, которые невозможно остановить. Работодатель должен самостоятельно подать их списки.

На сайте i.moscow можно также выяснить и причину, почему ваш цифровой пропуск аннулирован. Нужно лишь ввести серию и номер своего паспорта. А дальше есть два сценария развития событий.

1. Система сообщает, что вас нет в списке людей, пропуска которых аннулированы из-за ошибок во внесенных данных. Дальше для проверки нужно сообщить еще несколько действий - система подскажет.

2. Система сообщает, что введенные вами данные ФНС и ПФР не связаны с компанией, которую вы указывали при оформлении пропуска. (Это должен быть работодатель, который делает за вас пенсионные и налоговые отчисления, - Авт.). Чтобы получить пропуск, вас все-таки нужно подтвердить свое трудоустройство.

Для этого нужно внести:

- свои ФИО,

- ИНН работодателя,

- отсканированную копию любого из трех документов: справки от работодателя с подтверждением трудоустройства, трудового или гражданско-правового договора с работодателем. Важно: документ обязательно должен быть подтвержден печатью организации и подписью уполномоченного лица.

«После направления этих сведений пользователь сервиса получит уведомление о приеме обращения, - сообщают в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития. - Информацию о результатах рассмотрения и инструкцию по дальнейшим действиям заявитель получит на указанный им адрес электронной почты в течение 12 часов».

Телефоны горячих линий по цифровым пропускам: +7 (495) 777-77-77 (для физических лиц) и +7 (495) 539-36-82 (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).