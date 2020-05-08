2020-05-08T21:27:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса скончались уже более 1000 человек

54 пациента - только за последние сутки
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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В московских больницах за минувшие сутки скончались 54 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Летальные исходы зафиксированы в результате осложнений, вызванных новой инфекцией.

«У скончавшихся пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сообщили журналиста представители столичного Оперативного штаба по коронавирусу.

Специалисты отмечают, что в случае появление симптомов ОРВИ, нужно вызывать на дом врача, ни в коем случае не заниматься самолечением. Ранее была опубликована статистика согласно которой большинство тяжелых больных на ранних стадиях заболевания считали симптомы проявлением обычной простуды или аллергии, к врачам они попадали только после наступления осложнений (это обычно происходит на 5-7 день).

Как ранее сообщал сайт kp.ru, с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 98,5 тысяч жителей Москвы. При этом после успешного лечения за весь период из больницы выписаны 10,2 тысяч человек, 1010 заболевших COVID-2019 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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