«За месяц намотал по Москве 10 тысяч км!»: Бизнесмен из-за коронакризиса стал доставщиком продуктов питания и лекарств

- Олег, а вы где? - я только что вышел из подъезда и бубню через маску в мобильник.

- Да вот же, в десяти метрах стою.

На шикарный синий BMW GT (в столичных автосалонах такие по 2,5-3 миллиона рублей) я почему-то автоматически не обратил внимания. Я ведь репортаж о доставщике продуктов писать еду. Ожидал, что он будет на каком-нибудь несвежем «Фольксвагене» или «Киа», которые не жалко. А тут - сверкающая на солнышке «бэха» бизнес-класса…

В общем, дело было так. На днях знакомый рассказал о своем друге - бизнесмене, который в самый разгар эпидемии, когда его бизнес намертво встал, решил заняться доставкой продуктов. В качестве рядового, так сказать. Садится за руль, набирает заказов и погнал.

Многих, конечно, удивляет, когда еду или лекарства им привозят на машинке за 3 миллиона рублей с «блатным» номером.Фото: Александр РОГОЗА

Не было бы ничего удивительного, если б речь шла о доставке своих продуктов или товаров - тут было все понятно. Но у Лимаренко все иначе. Он теперь реально зарабатывает доставкой - на общих условиях с многочисленными джигитами из Средней Азии и вообще курьерами всех мастей.

Доставщик отличается от курьера тем, что скрупулезно соберет весь список именно из тех продуктов, которые нужны - говорит Лимаренко.Фото: Александр РОГОЗА

«Я НЕ КУРЬЕР, А ДОСТАВЩИК»

Итак, 7 часов утра. Олег Лимаренко стоит у моего дома – заехал за мной по дороге на первый заказ. «Мне в 8 нужно быть в Королеве, - объяснял он мне по телефону накануне вечером. - Надо успеть к открытию определенного магазина, купить там четко по списку продуктов и отвезти заказчице…» В общем, мчим по МКАД в сторону Ярославского шоссе.

- Ты только не называй меня курьером, - сразу предупреждает Олег. - Я не курьер. Я занимаюсь доставкой.

- А в чем разница? - я действительно не понимаю.

- Во многом. Когда ты заказываешь что-то через курьера, ты понятия не имеешь, кто тебе привезет еду, лекарства или какой-то товар. А здесь люди покупают доставку у конкретно меня. И я за все отвечаю.

Однажды на кассе.Фото: Александр РОГОЗА

В общем, давайте по порядку.

Олегу Лимаренко 40 лет. Коренной москвич. Имеет два высших образования - военное (закончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище) и по муниципальному правлению (специалист по потребительскому рынку). В 2007-м, рассказывает, попал в администрацию одного из столичных продовольственных рынков. Проявил себя и вскоре стал администратором, а через какое-то время и замдиректора рынка. В 2016-м решил с женой уехать в Штаты - планировали остаться там, родили ребенка. Но из-за родных пришлось вернуться обратно. В Москве пришлось начинать все практически с начала.

Чек доставщик оплачивает со своей карты. Это «маркетинговая фишка» - чтобы новый клиент не опасался, что его кинут, если он сразу перешлет незнакомцу крупную сумму авансом.Фото: Александр РОГОЗА

- Прямо так уж с начала? Вот эту машину бизнес-класса вы когда купили?

- А, ну это уже после Штатов было, да, - кивает Лимаренко.

Рассказывает, что вернувшись из Америки, успел поработать даже в администрации одного из городских округов Подмосковья. В последнее время зарабатывал как бизнес-консультант. Этой весной включился в перспективный туристический проект в соседней с Подмосковьем области. Там должна уж было началась стройка, но из-за коронавируса все поставили на паузу.

САРАФАННОЕ РАДИО

- Пару недель просидел дома. Раздумывал, чем бы заняться. Потом подумал: сейчас ведь процветает доставка. Но я, конечно, не собирался идти в разносчики еды, которые с большими коробками по городу бегают. Я свои возможности трезво оцениваю: я могу дать хороший сервис, точность выполнения заданий, вежливость, в конце концов, я много лет на рынке, я могу достать что угодно…

В этот дом на окраине Королева доставщик приезжает уже в четвёртый раз - с набором продуктов на неделю.Фото: Александр РОГОЗА

В общем, Олег подключился к мобильной платформе, на которой доставщики размещают свои анкеты и предлагают услуги доставки.

Показывает мне приложение: за первый месяц более 130 выполненных заданий (заказов, то бишь).

- Еще столько же заказов поступили напрямую, это уже сарафанное радио начало работать - клиенты, которым понравилась моя работа рекомендуют меня своим родственникам или знакомым. У меня уже и постоянные клиенты появились, которые просят что-либо привезти раз в неделю, а то и чаще.

Следующее задание - взять у заказчицы конверты с важными письмами и отправить с ближайшей почты.Фото: Александр РОГОЗА

В Королев мы приезжаем минут за десять до открытия огромного супермаркета. Лимаренко показывает мне в телефоне список того, что ему предстоит купить. Впечатляет!

- Почему мы именно сюда приехали закупать продукты?

- Многие клиенты просят покупать продукты в определенном месте. Даже если это сеть и такие же магазины много где есть. Один заказчик мне вообще прислал целый путеводитель по его любимому супермаркету: заходишь - сразу направо, там отдел такой-то, на такой-то полке берешь вот это, и так далее…

Система такая же - за отправку платит сам, чеки фотографирует и отправляет клиенту, в течение часа получает свои деньги назад. Здесь его услуги стоят 500 рублей.Фото: Александр РОГОЗА

ЛЮДИ В МАСКАХ

У супермаркета несколько десятков человек. Как двери открылись - все чуть не бегом внутрь. Что характерно - все в масках. Видимо, народ уже готов к тому, что с 12 мая в магазин без средств индивидуальной защиты ходу не будет. Ну и, забегая вперед, отмечу: маски здесь совершенно свободно лежат, по 40 рублей за штуку.

- Зато обрати внимание, как много пенсионеров, - кивает Олег. - Всегда такую картину в магазинах с утра наблюдаю. В другое время суток стариков почти нет. Может рассчитывают, что в такое время с полицейскими не пересекутся? (В Москве и области людям старше 65 лет запрещено выходить из дома, - Авт.).

А дальше начинаются гонки по рядам. Лимаренко со списком и я, вызвавшийся ему помочь, - только и успеваю бежать за ним с тележкой, которая постепенно заполняется. Ряд за рядом. Иногда какого-то товара из списка (заказчица его составляла по сайту торговой сети) внезапно не оказывается. И тогда Лимаренко исчезает, ищет в лабиринтах магазина сотрудницу, и они перерывают все закоулки. И ведь находят нужное!

И вот тут я интуитивно начал понимать разницу между курьером и доставщиком, который отвечает за скрупулезное выполнение заказа. Я за время карантина несколько раз заказывал длинные списки продуктов из крупных сетевых магазинов. Каждый раз с несколькими товарами происходила какая-то чепуха. Заказываешь розовые томаты на вес - привозят черри, упакованные в коробочки. Заказываешь куриные бедра такой-то фирмы - в привезенном пакете оказываются крылья другого производителя. Типа: «Лопай, что дают!»

У Лимаренко другой подход.

- Нет, мой принцип - выполнить заказ от и до. У одного клиента в списке был сыр определенного сорта, который есть только в «Азбуке вкуса». Но чтобы собрать нужное количество, мне пришлось открывать карту и объехать еще несколько магазинов сети. Главное, чтоб клиент был доволен.

«КИНУЛИ НА 5000 РУБЛЕЙ»

Еще одно важное отличие от курьера я понимаю, когда Лимаренко расплачивается на кассе. Оказывается, он делает закуп на свои собственные деньги. Чек отдаст заказчику вместе с сумками при доставке, а тот спустя какое-то время вернет потраченное на карту.

- Однажды у меня был клиент, который сделал заказ на 48 тысяч рублей. Полный багажник еды и алкоголя доставил ему в трехэтажный особняк за городом. Человек, конечно, тоже удивился, что доставщик приехал к нему на иномарке бизнес-класса. Сверх суммы, о которой говорили, оставил на чай еще 5 тысяч, - торжествует доставщик.

- Но при такой системе вас ведь могут «кинуть», - говорю. - Это же риск!

- Риск, - соглашается доставщик. - Больше того, меня тут недавно уже на пять тысяч обманули. Связывается со мной клиент, говорит, что нужно забрать телефон из ремонта и привезти к нему. Приезжаю к «мастеру». Тот говорит, что ему нужно 5 тысяч рублей за ремонт заплатить, но только наличными. Я звоню заказчику - просит отдать из своих, а он мне якобы на карту вместе с гонораром за доставку перешлет. Короче, как только я заплатил, клиент выключил телефон. Аккаунт-однодневка, классическая схема… Но я все равно работаю на доверии.

От супермаркета минут за десять доезжаем до клиента - милая девушка живет с родней на даче.

На банковскую карту Лимаренко падает гонорар. 1300 рублей. Прикидываю: ехал в Королев из Братеева. Это километров 50 в одну сторону. Разве это выгодно?

- Разумеется, я какие-то деньги зарабатываю - живу же на них, - улыбается Лимаренко. - Но бывает, что я действительно берусь выполнять заказы, на которых больше бензина жгу. Еще я в качестве волонтера к пенсионерам ездил - на свои деньги набирал продукты, какие закажут, это все от чистого сердца. Что касается этой работы, у меня и другой интерес есть: мне сейчас нужно собрать базу лояльных клиентов. Если честно, есть задумка одного стартапа, который можно будет реализовать уже после выхода из карантина.

«МАГАЗИН В МОЕМ ДОМЕ»

Ну, а дальше мужчина, который полчаса назад носился по магазину с чужим списком продуктов, размышляет как настоящий бизнесмен.

- Вот увидишь, режим самоизоляции, когда все пользовались доставкой и курьерами, разовьет этот рынок. Когда все закончится, люди все равно продолжат более активно пользоваться этими сервисами, чем было раньше. Потому что они научатся ценить свое личное время. И тут я со своим стартапом, - смеется.

Это мы уже по Ярославке обратно к Москве мчим. Дальше у Олега по плану клиентка на Ленинском проспекте («она мне передает конверты, которые я должен отправить в ближайшем отделении почты»), потом - доставка продуктов в Бибирево. Так как оба заказчика не ставили дедлайн по времени, Лимаренко хватает через приложение еще один заказ. Там тоже нужны продукты. Олег выставляет свой прайс: 600 рублей. Заказчик согласен. Лимаренко набирает номер. Это девушка. Она живет у Савеловского вокзала.

- Магазин, где можно купить почти все, находится в доме, где я живу, - объявляет она задачу. Доставщика это нисколько не удивляет. У него немало клиентов, которые просят доставить продукты из магазинов, которые находятся в сотне метров от дома. Просто стараются соблюдать режим самоизоляции по полной. - Нужно будет этот пакет поднять ко мне на двенадцатый этаж, я встречу на площадке. Вы же в маске? В перчатках?

- Конечно.

- Жду…

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