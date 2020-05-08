На самоизоляции родители спасаются онлайн-нянями и виртуальными садиками

Сайты объявлений о работе заполонили анкеты виртуальных нянь. Неужели кто-то пользуется?

— В апреле спрос вырос более чем в два раза по сравнению с мартом, а предложение увеличилось в 2,8 раз. Стоимость услуги также увеличилась за «карантинный» месяц. На конец апреля средняя цена за час работы няни составила примерно 360 рублей, что на четыре процента больше цены в марте, — рассказал kp.ru категорийный менеджер «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Онлайн-няни берут 150 — 700 рублей в час. Каждый бебиситтер ставит свою цену. Некоторые работают через агентство, которое берет комиссионные. Но компании обучают и бдят за сотрудниками, а если няня не устроит, с ними будет легче договориться о компенсации.

УДЕРЖАТЬ ВНИМАНИЕ МОЖНО ЛИШЬ ЧАС

Юле Клапатюк 21 год, заканчивает третий курс медуниверситета, учится на стоматолога и подрабатывает няней в сервисе Kidsout.

— Сколько себя помню, всегда была няней. У меня почти 20 братьев и сестер — двоюродные, а я самая старшая девчонка. Так что особо не выбирала, быть мне няней или нет. Работать я начала два года назад, а последние четыре месяца на удаленке. Есть условие: родители должны говорить ребенку правду, что я няня. Это важно, чтобы он не привыкал, не принимал тебя за друга, который потом уйдет и сделает больно, — рассказала девушка.

Играть с ребенком няня может не больше часа. Удержать внимание непросто, да и вредно долго сидеть перед экраном. Во время занятия бебиситтер поочередно выводит на экран себя и демонстрирует игры или картинки. Такое переключение увлекает ребенка.

— Сам процесс — это, в основном, общение. Дети хорошо идут на контакт. Проводим интерактивные игры, пальчиковые разминки, играем в «Крокодила», «Алиас». Заказывают уроки для малышей: окружающий мир, познай себя — анатомия для малышей.

Не все занятия проходит индивидуально. Можно записать ребенка в виртуальный детсад. В группе семь-восемь ребят. Во время занятия все видят друг друга на экране. В день три сеанса связи: утром приходит преподаватель и проводит зарядку, в обед образовательная часть, вечером интерактивные игры.

— После окончания самоизоляции спрос на услугу останется, возможно, не в таком количестве. Мне кажется, дети очень хотят личного присутствия, общения и поэтому, скорее всего, повысится спрос на офлайн-ситтеров и мы снова пойдем в семьи.

ВОПРОС РЕБРОМ

Онлайн-няня — это не вредно?

— Час занятий перед экраном в день ребенку не навредит. Важно, чтобы в процессе ситтер развивал логику и мышление. Заказывать виртуальную няню стоит ребенку от 5,5 до 9 лет. Дети младше неусидчивы. Плохо, если будете заставлять сидеть и слушать — это травмирует. С 10 лет начинается кризис возрастного перехода. Ребенок отдаляется от родителей. Няню он не будет воспринимать. Нужен уже педагог, — считает клинический психолог, детский психотерапевт Яна Климченко.

Заказывать онлайн-няню каждый день не стоит, иначе ребенку быстро надоест. Плюс перекладывать ответственность за воспитание на другого человека не следует. Ребенку в этом возрасте важно играть, общаться с родителями и задавать им вопросы.

— Обязательно читайте детям книги — это развивает интеллект. А чрезмерные онлайн-активности наоборот тормозят его. Важно сохранить эмоциональную близость с родителями. Показывать ребенку, что он не безразличен. Иначе появляется травма отвергнутого. Образовавшуюся пустоту он будет пытаться заполнить чем-то во взрослой жизни.