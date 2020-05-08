«Мы отсрочили наказание»: В Подмосковье решили пока не штрафовать тех, кто после 12 мая будет ходить по улицам без масок

На следующей неделе в Московской области начнет действовать масочный режим - если с 1 мая ношение масок в общественных местах носит рекомендательный характер, то с 12 мая оно станет обязательным. Ранее предполагалось, что нарушителей масочного режима будут штрафовать на 4 тысячи рублей - такие административные наказания прописаны в региональном КоАП. Однако подмосковные власти решили пока отложить подобные штрафы.

- Мы отсрочили это наказание, - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1». - Если у тебя не будет маски (в общественных местах, - Авт.) после 12 мая, тебя не будут штрафовать, пока что тебе будут делать замечание. Но большинство людей сегодня уже и сами понимают, что без маски и перчаток - это дорога будет в госпиталь сразу, не дай Бог, на ИВЛ. Вот чтобы этого избежать, (введен, - Авт.) масочный режим.

По состоянию на 8 мая с начала эпидемии коронавируса в Московской области COVID-2019 подтвердили уже у 18,3 тысяч человек. 813 человек выписаны из больниц. 175 пациентов скончались в результате осложнений.

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Губернатор Московской области сообщил, что всех жителей региона обяжут носить в общественных местах маски - Подмосковье уже начинает поэтапный переход к этой системе. О введении масочного режима Андрей Воробьёв заявил во время видеоконференции с главами городских округов (подробности)