2020-05-08T23:37:21+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мы отсрочили наказание»: В Подмосковье решили пока не штрафовать тех, кто после 12 мая будет ходить по улицам без масок

Ранее предполагалось, что нарушители будут выплачивать по 4 тысячи рублей
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments6
Пассажир в подмосковной электричке.Пассажир в подмосковной электричке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На следующей неделе в Московской области начнет действовать масочный режим - если с 1 мая ношение масок в общественных местах носит рекомендательный характер, то с 12 мая оно станет обязательным. Ранее предполагалось, что нарушителей масочного режима будут штрафовать на 4 тысячи рублей - такие административные наказания прописаны в региональном КоАП. Однако подмосковные власти решили пока отложить подобные штрафы.

- Мы отсрочили это наказание, - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1». - Если у тебя не будет маски (в общественных местах, - Авт.) после 12 мая, тебя не будут штрафовать, пока что тебе будут делать замечание. Но большинство людей сегодня уже и сами понимают, что без маски и перчаток - это дорога будет в госпиталь сразу, не дай Бог, на ИВЛ. Вот чтобы этого избежать, (введен, - Авт.) масочный режим.

По состоянию на 8 мая с начала эпидемии коронавируса в Московской области COVID-2019 подтвердили уже у 18,3 тысяч человек. 813 человек выписаны из больниц. 175 пациентов скончались в результате осложнений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масочный режим в Подмосковье в период коронавируса: когда планируют ввести и кто должен будет носить маски

Губернатор Московской области сообщил, что всех жителей региона обяжут носить в общественных местах маски - Подмосковье уже начинает поэтапный переход к этой системе. О введении масочного режима Андрей Воробьёв заявил во время видеоконференции с главами городских округов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Заразиться не боимся, на все воля Божья»: В Петербурге создан «спецотряд» священников, которые причащают и крестят больных коронавирусом
Служители церкви рассказали «КП», о чем их просят пациенты, почему в тяжелом состоянии они часто обращаются к всевышнему и как батюшки защищают сами себя
Детектив по поиску «нулевого пациента»: В Европе считают, что коронавирус ходил еще в декабре
Во Франции и Испании нашли новых «нулевых пациентов». Всемирная организация здравоохранения призывает страны тщательно исследовать все случаи пневмонии в ноябре-декабре
Новости 24