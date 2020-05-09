Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 9 мая 2020: 5667 человек заболели за сутки

В Москве за сутки, по данным на 9 мая 2020 года, выявили ещё 5 667 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего в городе заражены уже 104 189 человек.

Также по состоянию на 9 мая число жертв коронавируса в Москве выросло на 54 человека и превысило тысячу. Всего в городе погибли 1 010 человек с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса.

В Москве вылечились от коронавируса ещё 2 520 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего в столице выздоровели уже 12 779 пациентов. Она также отметила, что количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается.

После увеличения прироста новых заражённых 2 мая ежесуточные показатели остаются стабильными.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что, по словам врача-инфекциониста Валерий Безносенко, прирост заболевших, который наблюдается в России за последние пять дней, произошёл из-за расширения тестирования. Безносенко также подтверждал свои слова тем, что статистика госпитализаций не растёт. Кроме того, число пациентов, проходящих лечение в стационаре, ниже, чем двумя неделями раньше.