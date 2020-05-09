В Москве вспыхнул пожар в "коронавирусной" больнице, 200 человек было эвакуировано

Шестиэтажное здание городской клинической больницы им. С. И. Спасокукоцкого № 50 загорелось вечером 9 мая. В нем, по некоторым данным, проходят сейчас лечение пациенты с COVID-19. Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил в 20.30.

- Информации пока немного, - сообщили «КП» в столичном управлении МЧС. - Известно, что произошел пожар на улице Вучетича, дом 21. Это шестиэатжное лечебное здание. Что именно горит и какова площадь возгорания, выясняется. О пострадавших информации тоже пока нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.

В Сети уже появилось видео, на котором видны сотрудники МЧС, а также медики в защитной одежде. Однако масштаб пожара в ролике не угадывается. Появились также данные, что один пациент погиб, но в МЧС эту информацию не подтвердили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/778268" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте пожара в больнице для пациентов с коронавирусом.

Отметим, что уже появилась информация о том, что из горящего здания были эвакуированы 200 пациентов и сотрудников учреждения.

Городская клиническая больница №50 была открыта в начале 1955 году. В ней несколько корпусов, в том числе с терапевтическими отделениями, травматологическими, неврологическими, ЛОР, гинекологией и другими. Сейчас это многопрофильное лечебное учреждение, в состав которого входит консультативно-диагностический центр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/778266" frameborder="0"></iframe> Пожар вспыхнул в Москве в больнице для больных коронавирусом.

ОФИЦИАЛЬНО - В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким. Причины случившегося будут тщательно расследованы, - написал у себя в Твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.