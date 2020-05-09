2020-05-09T22:08:18+03:00
Общество

В Москве вспыхнул пожар в "коронавирусной" больнице, 200 человек было эвакуировано

Открытое горение было ликвидировано [видео]
Павел КЛОКОВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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Шестиэтажное здание городской клинической больницы им. С. И. Спасокукоцкого № 50 загорелось вечером 9 мая. В нем, по некоторым данным, проходят сейчас лечение пациенты с COVID-19. Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил в 20.30.

- Информации пока немного, - сообщили «КП» в столичном управлении МЧС. - Известно, что произошел пожар на улице Вучетича, дом 21. Это шестиэатжное лечебное здание. Что именно горит и какова площадь возгорания, выясняется. О пострадавших информации тоже пока нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.

В Сети уже появилось видео, на котором видны сотрудники МЧС, а также медики в защитной одежде. Однако масштаб пожара в ролике не угадывается. Появились также данные, что один пациент погиб, но в МЧС эту информацию не подтвердили.

Спасатели работают на месте пожара в больнице для пациентов с коронавирусом.

Отметим, что уже появилась информация о том, что из горящего здания были эвакуированы 200 пациентов и сотрудников учреждения.

Городская клиническая больница №50 была открыта в начале 1955 году. В ней несколько корпусов, в том числе с терапевтическими отделениями, травматологическими, неврологическими, ЛОР, гинекологией и другими. Сейчас это многопрофильное лечебное учреждение, в состав которого входит консультативно-диагностический центр.

Пожар вспыхнул в Москве в больнице для больных коронавирусом.

ОФИЦИАЛЬНО - В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким. Причины случившегося будут тщательно расследованы, - написал у себя в Твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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