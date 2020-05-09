Лучшие фото салюта на День Победы: фейерверки запустили с площадки возле Лужников

День Победы в этом году отмечают в непривычном формате: парад военной техники отменили, но утром состоялась воздушная часть. Увидеть боевые самолеты и вертолеты своими глазами удалось только тем, чьи дома расположены вдоль маршрута следования авиации. Остальные – смотрели авиапарад по телевизору. А как же салюты? Москвичи готовились смотреть салют с балкона и прямые трансляции из Парка Горького, Музеона и со смотровой площадки Panorama360 в «Москва Сити».

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В последний момент стало известно, что все салюты отменили, кроме точки возле «Лужников». Небо «раскрасили» яркими красками над крышей стадиона, фейерверки в честь 75-летия Победы «сыпались» вдоль Москва-реки и на Новодевичий монастырь. Выходить на улицу и смотреть красоту москвичам не советовали. Причем место проведения до последнего оставалось в секрете, чтобы горожане не пришли лично смотреть салюты и не получили массовое заражение коронавирусом. На смотровой площадке на Воробьевых горах практически никого не было, кроме журналистов. И правоохранительные органы следили за тем, чтобы москвичи не нарушали самоизоляцию.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- В небо выпустили около 10 000 салютов. Было почти 55 видов, среди них «Рубин», «Фиалка», «Слава», «Светлана» и другие, - рассказали организаторы.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

За праздничными фейерверками, которые начались в 22.00 и продлились 10 минут, следили столичные фотографы. «КП» предлагает посмотреть лучшие кадры праздничных салютов и оценить буйство красок – палитра плавно переходила от красного к зеленому. А возле самого стадиона солдаты давали залпы из пушек.

- Праздничный салют 9 мая организовали представители Министерства обороны. Это необходимо для сохранения традиции праздника, - объяснили в мэрии Москвы.