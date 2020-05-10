2020-05-10T12:57:01+03:00
Происшествия

В Москве мужчина застрелил юношу на глазах у его матери и отца

Нападавший был вооружен переделанным под огнестрел травматом
Анастасия ВАРДАНЯН
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Причины конфликта пока не установлены.Причины конфликта пока не установлены.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Днем в воскресенье, 10 мая, в квартире в многоэтажке на улице Митинской раздались выстрелы. Все произошло в двенадцатом часу дня. Соседи, услышавшие хлопки, вызвали полицию.

- Неустановленный мужчина пришел утром в квартиру семьи. В присутствии отца и матери он несколько раз выстрелил в их сына. Молодой мужчина погиб на месте от полученных ранений. За сына попытался заступиться отец, который нанес стрелку несколько ножевых ранений кухонным ножом, - сообщили «Комсомольской правде» собственные источник в правоохранительных органах.

В тяжелом состоянии стрелок был госпитализирован с места происшествия. Сейчас в квартире москвичей работают следователи.

- На месте происшествия находится следственная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося, - сообщила «КП» Юлия Иванов, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Причины конфликта пока не установлены. А вот орудие преступление уже изъято.

- Выстрелы были произведены из травматического пистолета, который был переделан под огнестрельный, - пояснили источники «КП».

Уже в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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