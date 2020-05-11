Маски против коронавируса

Вся Москва ездит в метро и автобусах, ходит в магазин и пользуется такси - только в масках и перчатках. Из-за коронавируса это правило жители должны строго соблюдать с 12 мая. Тем более, что одновременно возобновляется работа промышленности и строек. Людей везде станет больше. Поэтому маски и перчатки станут разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска инфекции.

«Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а – наоборот – делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни», - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.

При этом власти опираются на мнение санитарных врачей о необходимости ношения масок в общественных местах. «Я с ними согласен абсолютно, это позволит избежать много неприятных случаев передачи вируса, - отметил мэр. - Все-таки люди касаются перил, поручней и так далее. Когда проходит много людей, эти контакты чрезвычайно опасны».

Но в последнее время появилось и другое мнение, мол, носить маски - бесполезно или даже вредно. Врачи развенчали главные мифы о масках во время пандемии.

Миф 1.

«От новой инфекции они не защищают»

Одно из главных заблуждений заключается в том, что маски не спасают от вируса. У специалистов нет сомнений в защитной функции специальных повязок на лице.

«Назначение маски - прервать передачу возбудителя от человека к человеку при общении, - говорит Виктор Зуев, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи. - Кто-то что-то спросил, кто-то чихнул, кто-то кашлянул - изо рта летят брызги слюны. Маски не против вируса, они против слюны, инфицированной вирусом».

«При любой острой респираторной инфекции масочный режим необходим, так как маска ограничивает распространение инфекционного агента, - подтверждает Снежана Слепцова, заведующая кафедрой инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии Медицинского института СВФУ, доктор медицинских наук. - Маска это наша защита, и в случае заболевания она крайне нужна и для собственной безопасности, даже если вы не болеете, особенно в эпидемически неблагополучный период при любых воздушно-капельных инфекциях».

Во многих странах маски уже спасают здоровье и жизнь людей. Например, в Корее, Германии, Таиланде благодаря использованию масок удалось избежать масштабного распространения вируса.

Назначение маски - прервать передачу возбудителя от человека к человеку при общенииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Миф 2.

«Нужны только медицинские маски»

Ещё одно заблуждение - маски должны быть строго профессиональные, для медиков. Иначе не сработают.

«Маски бывают разных видов, например, у специальных масок защита 95-97% - FFP2, FFP3, «Лепесток», - объясняет Александр Горелов, заместитель директора по научной работе Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора. - Они предназначены для медиков, которые работают в непосредственном контакте с больными, и расстояние между пациентом и врачом меньше метра. Те маски, которые сейчас многие носят на улице - медицинские хирургические маски - защищают от капелек слюны при чихании, разговоре. Их нужно менять каждый час. Максимум - каждые два часа. Но они защищают при одном условии: если маску носит и больной, и тот, кто не хочет заразиться. Стопроцентной защиты не имеет ни одна маска. Это в медицине абсолютно невозможно».

Эксперты считают, что польза есть от любой, даже самодельной, маски.

«Возьмём для примера карантин в Китае, - поясняет Николай Смирнов, член инициативной группы общероссийского проекта #НошуМаску. - Для обеспечения масками хотя бы каждого 3-го китайца потребовалось бы 500 миллионов медицинских масок в сутки. Известная всему миру азиатская традиция носить многоразовые тряпичные повязки в окутанных смогом городах спасла сейчас Китай. Если в них ходят все поголовно, то реально не допустить распространения инфекции от больных к здоровым».

Каждый москвич обязан носить в транспорте и магазинах сразу и маску, и перчатки. Если чего-то одного не будет, то выпишут штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Инвалидам и многодетным семьям с маленькими детьми маски и перчатки при необходимости выдадут в метро бесплатно.

Тканевая маска не только предохранит от заражения, но поднимет настроение.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миф 3.

«Их должны носить больные»

Медики уже выяснили, что коронавирусом можно болеть без симптомов.

«Маски нужно использовать для того, чтобы не распространять инфекцию, ведь люди бывают носителями, не зная, что они болеют, - считает Александр Бутенко, вирусолог НИИ вирусологии имени Ивановского. - Поэтому тем, кто все-таки хочет сохранить здоровье, неважно, болеет человек или нет, стоит носить медицинскую маску».

«Ни один из граждан не может знать наверняка, является ли он переносчиком вируса, а, следовательно, если все наденут маски, то и реально зараженный сможет уберечь окружающих от распространения инфекции», - говорит заслуженный врач России Сергей Дорофеев.