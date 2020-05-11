Погода в Москве 11 – 17 мая: После самого теплого дня весны – снег с дождем и ночные заморозки

Ловите майское тепло прямо сейчас, насколько позволяет самоизоляция! На солнечном балконе с чашкой кофе, на прогулке с собакой, а если на даче, то и вовсе отлично. Совсем скоро синоптики обещают резкое похолодание - “обвал” холодной воздушной массы из Арктики.Причина нынешнего тепла и грядущих холодов, как ни с странно, одна: мощный циклон, центр которого расположен над Скандинавией и Баренцевым морем. Подробности – в прогнозах синоптиков о погоде в Москве 11– 17 мая.

САМЫЙ ТЕПЛЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ

В понедельник, 11 мая, до конца дня сухо и очень тепло, +20...+21 градус. Во вторник и вовсе летняя теплынь, солнце разогреет воздух до +24...+26 градусов. Такая погода характерна для июня, по сравнению с майскими климатическими нормами она на 2 – 3 градуса теплее.

Вторник, скорее всего, станет самым теплым днем с начала весны-2020. Однако до исторических максимумов дело не дойдет. Суточному рекорду для 12 мая уже почти столетие, держится он с 1921 года: +28,3 градуса.

РЕЗКОЕ ПОХОЛОДАНИЕ И СНЕГ С ДОЖДЕМ

Уже к вечеру вторника, 12 мая, холодный атмосферный фронт начнет менять погоду в Москве. Ветер усилится до 20 метров в секунду, прогремят грозы, пройдут дожди. На западе области - сильные “тропические” ливни.

Грозы и порывистый ветер – следствие столкновения в небе над Подмосковьем двух воздушных масс, теплой и холодной, с огромным контрастом температур, объясняют в Московском метеобюро. На высоте около полутора километров температура к вечеру понизится с +15 градусов до ноля, а к ночи до -5.

В приземном слое воздуха до таких морозов дело не дойдет. Но похолодание тоже будет резким. В ночь на среду +3...+5 градусов, дождь, грозы, а местами возможен и мокрый снег с дождем, предупреждают в Гидрометцентре России.

Майский снег удивит жителей многих регионов к северу от столицы, он пройдет в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской и Мурманской областях, Карелии.

НОЧНЫЕ ЗАМОРОЗКИ

Москвичи же будут мерзнуть как минимум до конца недели, не радует прогнозом Роман Вильфанд.

В среду и четверг днем всего +11 градусов, практически без осадков. В ночь на четверг и пятницу в Подмосковье возможны заморозки до -2 градусов, считают метеорологи центра “Фобос”. Такая погода аж на 8 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам для середины мая.

В пятницу и субботу станет чуть теплее, днем около +15 градусов, но пасмурно и сыро.

В воскресенье, 17 мая, +12...+17 градусов.

АРКТИЧЕСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ И ЧЕРЕМУХОВЫЕ ХОЛОДА

Сейчас, в начале недели, центр мощного и глубокого циклона расположен над Скандинавией и Баренцевым морем, объясняет научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Потом циклон будет двигаться на восток, в сторону Урала. Пока европейская часть России находится к востоку от циклона и тянущейся от него “ложбины” низкого атмосферного давления – к нам будет поступать теплый воздух.

Как только, по мере движения циклона, мы окажемся на его западной периферии, ситуация сразу изменится - в Европейскую часть России “провалится” ледяной воздух из Арктики.

Арктическое вторжение совпадает с черемуховыми холодами – во всяком случае, в Москве и Подмосковье черемуха как раз вовсю цветет.