Собянин о выходе Москвы из режима самоизоляции: Вся промышленность и строительство возвращаются к нормальной работе

В Москве, как и на всей территории России, с 12 мая завершается период нерабочих дней. Президент страны Владимир Путин принял ряд решений, в их числе самозанятым вернуть налог на доход, уплаченный за 2019 год, сохранить зарплату на предприятиях, деятельность которых приостановлена.

Мэр города Сергей Собянин согласился с Владимиром Путиным, что пострадавшие отрасли требовали дополнительной поддержки от государства. Те меры, которые были озвучены, в значительной мере решают эти проблемы. Конечно, важна помощь для семей с детьми.

- С 12 мая вся промышленность и строительство возвращаются к нормальной работе. Это стало возможно благодаря тому, что мы за 20 дней нарастили в три раза объем тестирования. Это позволило выявлять на ранней стадии заболевших и начинать сразу же их лечение. В результате, количество госпитализаций уже третью неделю остается стабильным и даже снижается - это важнейший показатель, - сказал Сергей Собянин.

Также мэр города отметил, что бояться вновь зарегистрированных заболевших не нужно, а наоборот - нужно быстрее оказывать таким людям реальную помощь. Но, несмотря на то, что видна стабилизация и снижение роста госпитализации, вероятность дальнейшего распространения коронавируса еще долго будет оставаться. Поэтому в городе ведется подготовка к «новой реальности» и адаптация к работе всех сфер услуг - работа экономики, бытовых услуг и просто нормальная жизнь людей.

- Мы долго с коллегами обсуждали эти меры, которые необходимы для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь и работу экономики. Есть пять ключевых направлений, - сказал Сергей Собянин.

Конкретно Пять необходимых мер для нормализации жизни в Москве (из речи мэра Москвы):

1. Ответственность работодателей, когда они открывают предприятия, чтобы они максимально обезопасили сотрудников, препятствовали распространению инфекции.

2. Ответственное поведение граждан – новая культура поведения, которая предполагает максимальную заботу о собственном здоровье. И о тех, кто находится рядом.

3. Строгое (жесткое) соблюдение мер по отношению к тем, у кого инфекция выявлена. Важно не допускать распространение.

4. Массовое тестирование и выявление вируса на ранней стадии.

5. Постоянная мобилизационная готовность здравоохранения города, чтобы вовремя обеспечивать помощь, если даже будет рост заболеваемости.

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