В Москве с 12 мая откроют строительные магазины, но парки будут закрыты

В Москве, как и на всей территории России, с 12 мая завершается период нерабочих дней. Об этом сказал президент страны Владимир Путин во время очередного обращения. - Мы начинаем постепенно выходить из режима ограничительных мер. Массовые мероприятия по всей стране по-прежнему запрещены, - сказал Владимир Путин.

Что это означает? Речь была о предприятиях в сфере строительства, экономики, сельского хозяйства. При этом владельцы заводов и компаний должны гарантировать санитарные меры – обеспечить сотрудников средствами защиты.

- С 12 мая вся промышленность и строительство возвращаются к нормальной работе, - сказал Сергей Собянин.

В столице временные ограничения и режим самоизоляции продолжается до 31 мая. А значит, что для выхода на работу или похода в аптеку, больницу – нужно оформлять цифровой пропуск. А люди старше 65 лет пока должны оставаться дома - ограничительные меры для них отменяться не будут.

Напомним, что с 12 мая в столице вводится масочно-перчаточный режим.

Откроются строительные магазины

Возобновляют работу с 12 мая строительные компании, магазины строительных и отделочных материалов.

- Мы рады сообщить, что во вторник 12 мая в 8.00 работы на всех наших строительных площадках будут возобновлены. Наши клиенты могут не беспокоиться о сроках выдачи ключей. Мы максимально быстро вернемся к установленному графику работ. К тому же большинство проектов строятся с опережением графика, - рассказали в компании «ПИК».

В рабочих помещениях строительной компании уже устанавливают бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха, увеличивают число рейсов служебных автобусов, которые будут доставлять рабочих на стройплощадки. Все рабочие будут обеспечены масками и санитайзерами.

- Мебельный торговый комплекс «Гранд» частично возобновляет работу. Откроются магазины строительных и отделочных материалов, а также павильон «Садовая мебель». Посетители могут воспользоваться входами № 1, 6 и 7, где установили бесконтактные санитайзеры. В торговых залах нанесена разметка, регулирующая социальную дистанцию, проводится регулярная дезинфекция помещений. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, - рассказали в пресс-службе «Гранд».

Кстати, вход на территорию мебельного комплекса «Гранд» без защитной маски и перчаток будет запрещен, но посетители смогут бесплатно получить их на входе.

Зоопарк и кафе пока закрыты

О развлечениях пока речь не ведется. Парки, кафе и рестораны, парикмахерские и салоны красоты остаются закрыты. Как ранее говорил мэр города Сергей Собянин, они откроются в последнюю очередь.

- Будем откровенны – мы скучаем по вам. Сейчас май, завтра по прогнозу 25 градусов – идеальная погода для похода в Зоопарк. Лучшее время, чтобы включить фонтанчики, под которыми любят бегать дети. Лучшее время для чинных прогулок экскурсионных групп. Лучшее время для культурного общения с животными. Но Московский зоопарк продлевает время закрытия для посетителей до 31 мая, - прокомментировали в Московском зоопарке.

Посмотреть на медведей, панд, волков и енотов пока можно только в режиме онлайн.

- Приходите к нам сразу после открытия. Мы продляем акцию по продаже билетов со скидкой до 31 мая, их можно приобрести на официальном сайте Зоопарка за 500 рублей. Вне акции входной билет стоил 600 рублей (в будние дни) и 800 рублей (в выходные и праздничные дни). Билеты будут действовать до конца года, - рассказали в Московском зоопарке.

Работу не возобновляют салоны красоты, ограничительные меры будут действовать до 31 мая.

- Мы на карантине до 31 мая, - сказали в салоне красоты «Libro» на Арбате.

- Наш магазин на Воздвиженке закрыт по известным причинам. Но книги можно заказать, работает курьерская доставка по Москве, - рассказали в книжном клубе «Достоевский».

Не откроется в ближайшее время и новый парк «Остров Мечты». Руководство парка переживает, что если будет принят законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды, то арендаторам (кафе, магазины) придется возвращать платежи, что может привести к банкротству.

– Это приведет к дефолту компаний, сдающих помещения в аренду, и как следствие, банкротство значительной части рынка коммерческой недвижимости, - считает Амиран Муцоев, председатель совета директоров компании «Остров Мечты».

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