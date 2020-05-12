Первый день масочного режима в Москве: пугливые пассажиры, изолированные водители и безответственные мамочки

С 12 мая в Москве заработал масочный режим, обозначающий, что без средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) появляться в помещениях нельзя. Это магазины, банки, предприятия. Штраф - четыре тысячи рублей. Общественного транспорта это тоже касается. За проезд с голыми руками на такси, в метро или на автобусе можно влететь на пять тысяч рублей.

Однако сейчас в первые дни нового режима в ГКУ «Организатор перевозок» пообещали не штрафовать нарушителей (что не отменяет новых правил, конечно).

Соблюдают ли их москвичи, выясняли корреспонденты «КП».

БОЛЬШИНСТВО НОСЯТ ДЛЯ ПРОФОРМЫ, ЧТОБЫ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО

Пишет Александр Рогоза:

Спальный район на северо-востоке Москвы. Ближайший от подъезда магазин - хозяйственный. Он тут же, в доме, на первом этаже. На двери висит распечатанное на принтере объявление: «Вход в магазин без маски и перчаток категорически запрещен». Правда, у продавщицы за прилавком, болтающей по телефону, ни маски, ни перчаток.

Объявление у входа в магазин в столичном районе Северный.Фото: Александр РОГОЗА

Задаю провокационный вопрос: мол, а где?

- Хозяин вот-вот подвезет, - лицо женщины становится серьезным.

Такое же объявление про «средства индивидуальной защиты» висит на дверях соседней точки - кулинарии «Galetta». На входе наблюдаю следующую картину. Широкий бородатый мужчина резво подходит к дверям, болтая на пальцах ключи от машины. Читает объявление и, вернувшись к машине, надевает маску. Образцовая сознательность.

В самом магазине, правда, с масочным режимом как-то не очень. Здесь фруктами-овощами торгуют, бакалеей, но в основном собственной выпечкой. Ее постоянно выгружают на прилавки. Еще до вот этих всех последних мер местные жители ругались с продавцами, что те не носят масок. Но теперь они их надели. А вот перчатки нет. Видимо, багеты с пирожками удобнее в стильные бумажные пакеты голыми руками грузить…

Прогуливаясь по окрестностям, делаю неожиданное открытие. Самая виросоустойчивая часть населения - мамочки. Молодые женщины с детьми на колясках или просто за ручку встречаются постоянно. Но масок ни у одной нет. Загадка. Хотя даже чисто визуально - число людей в масках на улицах заметно увеличилось. Навскидку - процентов 70 теперь с аксессуаром на лице. Правда, большинство все-таки больше для проформы, если полицейские вдруг остановят: маски висят в позиции «под подбородком». В перчатках вообще единицы.

Большинство москвичей соблюдают новые правила жизни в городе.Фото: Павел КЛОКОВ

Еще один магазин - «Фасоль». Владелец подготовился: если у вас нет маски, ее можно купить на кассе за невероятные 28 рублей (такие же в соседней аптеке торгуются по 50). Обхожу небольшие торговые залы. Как ни странно, все посетители соблюдают правила.

- Нас вчера вечером хозяин предупредил: если будем в магазин людей без масок пускать, штраф из зарплаты вычтет. А сейчас мне в «Вотсапе» написали, что в Москве людей без масок штрафовать не будут… Ну и зачем тогда этот масочный режим вводили, если соблюдать его необязательно?

На самом деле, будут. Чуть позже.

Кстати, в автобусах преобладает сознательное население. Стою на остановке и отсматриваю, как контролер какой, весь проходящий мимо общественный транспорт. Без маски лишь примерно один из десяти пассажиров. Водитель, правда, тоже без, но он же в запертой кабине, ни с кем не общается. Только время от времени пускает голос диктора:

«…В соответствие с указом мэра Москвы… Средства индивидуальной защиты в общественных местах…»

ОЧЕРЕДИ К БАНКОМАТУ ТОЛПЯТСЯ НА УЛИЦЕ - С СОБЛЮДЕНИЕМ ДИСТАНЦИИ

Пишет Павел Клоков:

Район Ясенево приятно удивил. Каких-то грубых нарушений, столпотворений, обнимашек, антисанитарии я не увидел. Начиная с банкоматов «Сбербанка», к которым подходят строго по три человека (очередь при этом остаётся на улице), и заканчивая метро. Не ожидал такой законопослушности.

Сажусь в 769-й автобус (проспект Карамзина - Литовский бульвар). Вход только через заднюю и среднюю двери. Передняя заблокирована, чтобы мимо кабины никто не ходил. Из салона к водителю тоже не подойти - натянута красно-белая оградительная лента. Пассажиров семь человек. Все в масках и перчатках. Один мужик даже строительные нацепил - с пупырышками. Буквально вчера (в понедельник) я ездил в центр и картина была совсем другой. Маски у многих были спущены на подбородок, а перчатками могли похвастаться процентов сорок от всех пассажиров. Очевидно, что штрафные санкции припугнули народ.

Спускаюсь в метро и еду в сторону «Тёплого стана». Поезд сквозной, так что прошёл его вдоль от первого до последнего вагона. Перчатки и маски почти у всех. Людей мало. На экранах светятся надписи: «Отмените рукопожатия при встречах», «Соблюдайте дистанцию 1,5-2 м от окружающих». И пассажиры соблюдают.

В вагоне московского метро.Фото: Павел КЛОКОВ

Один мужик подошел к карте метрополитена, чтобы изучить будущий маршрут. А под ней, под картой, сидела женщина в респираторе. Секунды не прошло, как она выскользнула и пересела подальше. Мужик, по-моему, даже не заметил этого.

В магазине «Перекресток» на Литовском бульваре на входе выдаются бесплатные одноразовые перчатки. И покупатели пользуются ими. Каждую минуту диктор напоминает о дистанции и о том, что нужно беречь себя. Кассиры сидят как в танке - за пластиковой прозрачной оградой. Раз в полчаса закрывают кассу и трут товарную ленту антисептиком.

Лично мне показалось, что народ полностью адаптировался к новым условиям. Особенно в закрытых помещениях. На улице маски многие снимают. Чтобы подышать свежим воздухом.

ЗАЩИЩЕНЫ 99 ИЗ 100

Пишет Андрей Абрамов:

24 градуса по Цельсию в тени кажутся особенно жаркими в начале мая. Девчонки достают платья. Ребята выходят в шортах и футболках. Только мерзкий ветер гоняет пыль и заставляет жмурить глаза.

Улицы района Сокольники полны людей. Все куда-то спешат, паркуют машины, набирают полные пакеты в супермаркетах, спускаются в метро. Недаром сегодня индекс самоизоляции в Москве один из самых низких за последние дни - всего 2,2 по 5-балльной шкале.

Спустился в подземку. Отстоял длинную очередь в кассу. Купил за 50 рублей маску и перчатки (набор).

Маску и перчатки можно купить в кассах метрополитена.Фото: Андрей АБРАМОВ

- Ну как, в самый раз? - заулыбалась через маску билетерша. - Мне вот перчатки великоваты. Мы все жалуемся, что они тянутся, работать неудобно…

На улице 99 из 100 прохожих в масках. Грузные люди пыхтят, но не спускают повязку. Многие в перчатках - чешут носы, придерживают волосы, которые так и норовит потрепать ветер. При этом носить средства защиты вне транспорта и помещений не нужно. Но люди перевыполняют план.

На столичных улицах прибавляется прохожих.Фото: Андрей АБРАМОВ

Порадовало, что супермаркеты подошли к делу ответственно. Везде висят антисептики, а на столике при входе лежат перчатки.

Простенькие перчатки можно получить непосредственно у входа в некоторые продуктовые.Фото: Андрей АБРАМОВ

- А маски есть? - интересуюсь у охранника супермаркета вблизи метро «Сокольники».

- На кассе продают. 33 рубля.

Вспомнилась шутка из интернета: «В аптеку за маской без маски нельзя. Свою первую нужно добыть в бою на улице».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/778630" frameborder="0"></iframe> Масочный режим вступил в силу в Москве.

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