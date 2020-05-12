2020-05-12T21:10:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве сохранили возможность получить цифровой пропуск через SMS

Сайт kp.ru публикует пошаговую инструкцию, как можно получить цифровой пропуск через SMS в Москве
Семен ЕЛЕНИН
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Получить цифровой пропуск в Москве можно тремя способамиПолучить цифровой пропуск в Москве можно тремя способамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в котором сохранил возможность получить цифровой пропуск тремя способами, которые действуют с начала пропускного режима в Москве. Ранее, напомним, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что эта услуга не пользуется большой популярностью и с 12 мая ее могут приостановить.

Тем не менее, этого не случится. По решению Сергея Собянина эта опция будет продлена.

Получить цифровой пропуск в Москве можно тремя способами:

- через сайт nedoma.mos.ru,

- по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77,

- с помощью SMS на короткий номер 7377.

Для вашего удобства сайт kp.ru публикует пошаговую инструкцию, как можно получить пропуск с помощью SMS.

Напомним, ранее мэр Москвы принял решение продлить на территории города режим самоизоляции до 31 мая. Выданные ранее пропуска для поездок на работу были продлены автоматически. А вот разовые пропуска для выезда по личным нуждам, для посещения медучреждений или волонтерской деятельности необходимо оформить дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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