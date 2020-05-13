Время прославить героев войны

В нашей стране 9 городов-героев, а также четыре с половиной десятка городов воинской славы. Но в России есть и пока не оцененные по заслугам места, где реально вершилась история Второй мировой войны.

Про знаковый вклад в нашу победу под Сталинградом в ноябре-декабре 1942-го года небольшого города на юго-западе Волгоградской области накануне Дня Победы написала «Комсомольская правда».

Статья в «Комсомольской правде» стала настоящим подарком ко Дню Победы для жителей Котельниково, её на улицах землякам дарили волонтёры компании «ЕвроХим», которая осуществляет здесь строительство крупнейшего комбината по добычей калия. Более того – публикация ещё заставила жителей и Котельниково, и всей Волгоградской области вернуться к мысли о том, что город, ставший одним из ключевых мест в истории Великой Отечественной войны, сегодня имеет полное право носить звание города воинской славы.

Наша газета не раз обращалась к теме подвига нашего солдата, описанного, в том числе, недавно ушедшим от нас Юрием Бондаревым в его знаменитом романе «Горячий снег», действие которого также происходит под Котельниково.

Фото: пресс-служба Еврохим

Решение о присвоении звания город воинской славы принимает Президент Российской Федерации. Если общественность Котельникова, ветеранские организации города и Волгоградской области обратятся с таким запросом — возможно, руководство страны не оставит его без внимания. А журналисты «КП», в свою очередь, будут рады поддержать такое обращение. Чтобы небольшой, но замечательный южнорусский город из Волгоградской области вошел в пантеон российских городов воинской славы.